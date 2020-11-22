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Eğitim Eğitimin yıldızı İHL’ler 5 kıtada
Eğitim

Eğitimin yıldızı İHL’ler 5 kıtada

İmam hatiplerin, yurt içi kadar yurt dışında da büyük kabul gördüğünü bildiren ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, “Bugün 22 ülkede 54 imam hatip programı uygulayan okulumuz bulunuyor. Bu okullarda yetişen gençler aynı Türkiye’deki gibi pozitif bilimlerle dini ilimleri aynı çatıda alarak eğitimlerini tamamlıyor. Türkiye’deki uluslararası imam hatiplerde ise dünyanın 5 kıtası ve 80 ülkesinden binlerce öğrenci eğitim alıyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 09:43:00 -
Eğitimin yıldızı İHL’ler 5 kıtada

Önder Genel Başkanı Kamber Çal, Mahmut Celaleddin Ökten’in vefatının 59. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, imam hatip okullarının, 69 yıl önce dinine bağlı, aydın ve münevver nesiller yetiştirmek düşüncesiyle yola çıkan merhum Mahmut Celaleddin Ökten’in hayali ile hayata geçtiğini, bugün ise uluslararası mecrada kendini ispatladığını belirtti. Ökten’in aydın, münevver, Doğu ve Batı’yı bilen, farklı dilleri konuşabilen bir eğitimci olarak gençlerin pozitif bilimlere vakıf, dini-kültürel ögeleri içeren medeniyetten beslenen ve dünyayı tanıyan gençler olarak yetişmesini istediğini söyleyen Çal, “O günkü şartlarda, Osmanlı Cihan Devleti’nden gelerek cumhuriyet döneminde de devam eden ancak 1932’de öğrenci yokluğu bahane edilerek kapısına tamamen kilit vurulan imam hatip okulları artık yoktu. 1949’da imam hatip kursları açılana kadar ülkede 17 yıl, dini hizmetleri bile karşılayacak kimse yetiştirilememişti” diye konuştu.

İlk açılan İHL’lere talebeler akın akın geldi

Çal, o dönemlerde halkın yükselen sesi ve artan talebi karşısında hükümetin de sessiz kalamadığını belirterek, şöyle devam etti: “Emekli bir öğretmen olan Celal Hocamızın azim ve kararlılığı, Demokrat Partili dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri’nin onaylarıyla imam hatip okulları hayata geçti. O yıllar, imam hatip okullarının kuruluşu inanca, dini eğitime, Kur’an-ı Kerim öğretimine susamış Anadolu insanı için çölde bir vaha gibiydi. 7 şehirde ilk açılan okullara Türkiye’nin dört bir yanından talebeler akın akın geldi ve kaydoldu. Tüm çabaları, ilim öğrenirken dinini de öğrenmek her ikisini bir arada ilerletmek içindi.”

8 dalda ve uzmanlık alanında eğitim veriliyor

İmam hatip liselerine olan baskının kalkmasıyla ailelerin çocuklarını bu okullara göndermeyi tercih ettiğini ifade eden Çal, “Okulların orta kısımları yeniden açılıp, mezunlarının üniversiteye girmelerindeki ayrımcı uygulama da ortadan kaldırılınca birçok aile, dün olduğu gibi bugün de imam hatip okullarımızı tercih eder oldu” dedi.

Okulların tercih edilmesindeki başka bir faktörün de İHL’nin her geçen gün artan eğitim kalitesi ve proje okullarla beraber program çeşitliliğinin sağlanmasyla olduğunu vurgulayan Çal, “Bugün sayıları 500’ün üzerinde olan proje okullarda 8 dalda ve uzmanlık alanında eğitim veriliyor. Hafızlık, temel İslam bilimleri, dil, sanat, spor, fen ve sosyal bilimler, teknoloji ve uluslararası alanda eğitim veren okullarda on binlerce gencimiz kendi yetenekleri ve becerileri doğrultusunda geleceğe hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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