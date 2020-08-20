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Eğitim Eğitimhane
Eğitim

Eğitimhane

Eğitimhane üye ol |İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile veliler eğitime destek olacak uygulama ve internet siteleri arıyor. Öğrencilerin ödevlerine destek olacak, okuma yazmasını geliştirecek, derslerine destek olacak kaynaklar arayanların ilk tercihleri arasında Eğitimhane yer alıyor. Veliler Eğitimhane’ye nasıl üye olunacağını, Eğitimhane’nin benzer uygulamalar gibi ücretli olup olmadığı araştırılıyor. Eğitimhane ücretli mi? Eğitimhane ödevmatik| Eğitimhane okul öncesi kaynaklar.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:12:00 -
Eğitimhane

Öğrenciler ve öğretmenlerin yararlanabileceği Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun kaynak eğitim siteleri mevcut. Sök konusu eğitim sitelerinden biri de Eğitimhane’dir. Eğitim Yuvası sloganıyla hizmet veren Eğitimhane hem öğretmenlere hem de öğrencilere onlarca kaynak sunuyor. Peki, Eğitimhane’ye üyelik ücretli mi?

Eğitimhane nedir?

Eğitimciler ve öğrenciler yıl boyunca okula destek kaynakları araştırıyor. Eğitim Yuvası mottosuyla yayın yapan Eğitimhane ilkokul, ortaokul ve lise müfredatına uygun pek çok kaynak barındırıyor.

Eğitimhane üye ol

eğitimhane.com’a girmek isteyen ve kaynaklardan yararlanmak isteyenlerin siteye üye olması gerekiyor. Bunun için site ana sayfasına giriş yapmalısınız. Ana sayfanın sağ üst köşesinde “Üye Ol” kısmına tıklayıp kaydınızı tamamlayabilirsiniz.

Eğitimhane ücretli mi?

Öğretmenler, öğrenciler ve idareciler Eğitimhane’den ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Eğitimhane indir

Eğitimhane’den faydalanmak için bir uygulama bulunmuyor. Bilgisayar ya da mobil cihazlardan eğitimhane.com’a bağlanarak kaynaklara, dosyalara hızlıca erişebilirsiniz.

Eğitimhane dosya arat | Eğitimhane dosya

Eğitimhane pek çok konuda onlarca dosya içeriyor. Sınıfınıza uygun konularını Anasayfa’da yer alan “dosyalar” kısmında n kolaylıkla aratıp bulabilirsiniz.

Eğitimhane ödevmatik

Öğretmenler, Eğitimhane üzerinden öğrencileri için birbirinden başarılı ödevler hazırlayabiliyor. Siteye üye olup, istediğiniz ders ve sınıfı seçip hızlıca ödev hazırlayabilirsiniz.

Eğitimhane okulöncesi

Okul öncesi eğitim için kaynak bulmak çoğu zaman güç oluyor. Eğitimhane üzerinden öğretmenler ve veliler anaokulu dosyalarına ulaşabilir.

 

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