Eğitime üç yeni dijital platform

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bizler, Türkiye Yüzyılının neferleri, bir taraftan teknolojinin aktif üreticileri, eğitim dünyasının neferleri olarak çaba sarf edeceğiz, çocuklarımızı teknolojinin her türlü imkanından faydalandıracağız ama onun zararlarına karşı da güçlü kılmak, özellikle coğrafyamızın, dinimizden gelen bu toplumun değerlerinin tecessüm etmesinin önündeki engelleri kaldıracak şekilde onları sürekli desteklemek durumundayız” dedi.

Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen “Teknoloji, Teknolojinin Kullanımı, Sorunlar, Çözümler ve İçerik Geliştirme Çalıştayı”nda yaptığı konuşmada, Türkiye’de son 20 yılda okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerine erişilebilmesi için devasa bir yatırım yapıldığını belirtti.

Bu yatırımların yanında aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için çok önemli sosyal politikaların devreye girdiğine işaret eden Özer, son 19 yılda eğitimdeki sosyal politikaların 2022’deki karşılığının 525 milyar lira olduğunu kaydetti.

Eğitime erişimin önündeki başörtüsü yasakları, kat sayı uygulamaları gibi tüm antidemokratik uygulamaların kaldırıldığını anımsatan Özer, “İşte son 20 yılda birlik, beraberlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sorunları kararlı bir şekilde, bu yatırımları hızlı bir şekilde yaparak, birer birer bu süreçleri aşarak, çerçevesi çizilen Türkiye Yüzyılına geçişin eğitim altyapısı tamamlanmış oldu” ifadesini kullandı.

“Üç yeni dijital platformu eğitim sistemine dahil edeceğiz”

Bakanlığın dijitalleşme çalışmalarına değinerek, öğretmenleri desteklemek için Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA), Öğrenci ve Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) ve öğrencilerin matematikle ilişkilerini çok daha rasyonel bir zeminde oluşturabilmek amacıyla geliştirdikleri Matematik Dijital Platformu’nu kurduklarını aktaran Bakan Özer, şöyle devam etti: “2023’te üç yeni dijital platformu eğitim sistemine dahil edeceğiz. Birincisi, ana ilimiz Türkçe. Türkçenin kültürün taşıyıcısı olduğuyla ilgili zengin kaynaklarla söz dağarcıklarını geliştirecek şekilde destekleyen bir dijital platform. İkincisi, İngilizce dijital platform. Üçüncüsü de yetişkinlerimize yönelik, halk eğitim merkezi kurslarının tamamının dijital platform olarak vatandaşlara erişmiş olduğu HEMBA adında bir dijital platform. Yani Milli Eğitim Bakanlığı olarak dijital içerik üretme, eğitimle hem öğretmenleri hem öğrencileri hem velileri dijital platformalar üzerinden destekleme, aynı zamanda teknolojinin her türlü ürününün hızlı bir şekilde eğitim öğretime dahil edilmesiyle ilgili her türlü çabayı sarf ediyoruz.”

Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, açılış konuşmalarının ardından katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

“Davranışsal bağımlılıkta farkındalığı artırmalıyız

Milli Eğitim Bakanı Özer, yapay zeka ve derin öğrenme süreçleri devreye girdikçe, dijital içerikler akıllılaştıkça bağımlılığı da beraberinde getirdiğine dikkati çekti. Bağımlılığın teknolojinin yan ürünü değil, doğrudan istediği bir şey olduğunu dile getiren Özer, sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm dünya gençlerini farklı bir şeye dönüştürmeyle ilgili büyük bir projenin ürünleri. Peki biz gençlerimizi teknolojiyle bağlantılarını kopartarak koruyabilir miyiz? Hayır. Teknolojiyi de pasif kullanıcı değil sürekli üreten olmamız lazım bu sürece direnebilmemiz için. İkincisi de dijital içeriklerin ürettiği davranışsal bağımlılıkla ilgili sürekli gençlerimizi muhkem kılmamız, farkındalıklarını artırmamız lazım. Ailelerimizi sürekli desteklememiz lazım. Bizler, Türkiye Yüzyılının neferleri, bir taraftan teknolojinin aktif üreticileri, eğitim dünyasının neferleri olarak çaba sarf edeceğiz, çocuklarımızı teknolojinin her türlü imkanından faydalandıracağız ama onun zararlarına karşı da güçlü kılmak, özellikle coğrafyamızın, dinimizden gelen bu toplumun değerlerinin tecessüm etmesinin önündeki engelleri kaldıracak şekilde onları sürekli desteklemek durumundayız. ‘Birlik beraberlik içinde el ele vererek hem çocuklarımızı nasıl eğitebiliriz hem de nasıl onları tehlikelere karşı koruyabiliriz?’ bunun yol haritasını, inşallah bu çalıştay sonunda almış olacağız.”