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Eğitim Eğitime gönüllü desteği! Deprem çocuklarının fedakar öğretmenleri eğitime devam ediyor
Eğitim

Eğitime gönüllü desteği! Deprem çocuklarının fedakar öğretmenleri eğitime devam ediyor

Deprem sonrası eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan sürdürülmesinin kararlaştırıldığı İzmir’de çadır kentlerde kalan öğrenciler için gönüllü öğretmenler harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 18:37:00 -
Eğitime gönüllü desteği! Deprem çocuklarının fedakar öğretmenleri eğitime devam ediyor

Öğretmenler eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra açık havadaki görsel sanatlar, akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama, sportif ve sanatsal faaliyetler, kukla gösterileri gibi çalışmalarla öğrencilerin acılarını hafifletmeye çalışıyor. Yetkililer ayrıca alandaki Mobil Eğitim Otobüsü’nde EBA portalından yararlanma imkanı bulan çocukların çadırlarında da uzaktan eğitime devam edebilmesi için tablet dağıttı. Depremzede öğrenciler bu sayede derslerinden geri kalmazken yapılan faaliyetlerle de eğlenme imkanı buluyor.

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