Eğitimdeki başarımız dünyaya ilham kaynağı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye’nin ev sahipliğinde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkelerinin katılımıyla Ekim ya da Kasım’da İstanbul’da Mesleki Eğitim Zirvesi’nin düzenleneceğini bildirdi.

Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nda mesleki eğitimdeki yeni açılımlar, mevcut durumun güçlendirilmesi ve dünyaya örnek teşkil edecek mekanizmaların üretilmesinin değerlendirileceğini belirterek, UNESCO’nun Eğitim Bakanları Zirvesi’nde, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile görüştüğünü ve ortak adımları değerlendirme imkanı bulduklarını kaydetti.

Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güzel olan şey şu, bizim Türkiye’deki son 20 yılda yapmış olduğumuz güzel hamleler Paris’ten görünüyor ama Türkiye’nin içerisinde bazı kişiler tarafından görülemiyor, çok acı bir durum. OECD Genel Sekreteri görüşmeden sonra Türkiye’nin başarıları, kitleselleşme, kız çocuklarının okullaşma oranlarında yapılan başarı hikayelerinin diğer ülkelere de ilham vermesi gerektiğini anlatan güzel paylaşımda bulundu. Ama yine dahili bedhahlar bundan rahatsız oldular, başka şeyler konuşmaya başladılar. Çünkü bu insanlar, bu ülkenin insanlarının başarılı olabileceklerine inanmıyorlar ve sürekli bu aziz milletin çocuklarını, gençlerini, ülkeyi edilgen kılmak için çabalıyorlar. Ama biz onlara rağmen bu ülkeye güzel hikayeler vereceğiz, onlara rağmen güzel işler yapacağız.”

İstanbul’da Mesleki Eğitim Zirvesi düzenlenecek

OECD Genel Sekreteri Cormann’ın, Türkiye’nin mesleki ve teknik eğitimdeki başarısının OECD ülkelerine anlatılmasını istediğini aktaran Özer, şu bilgileri verdi:

“Muhtemelen ekim ya da kasım içerisinde İstanbul’da tüm OECD ülkelerinin katılımıyla Mesleki Eğitim Zirvesi olacak ve ev sahipliğini Türkiye yapacak. Bugünkü değerlendirme toplantısı, o zirvenin ön hazırlığıdır. Hem mevcut yapılanların kayda geçirilmesi hem de nasıl yeni açılımlarla o zirvede diğer ülkelere neler yapabilecekleriyle ilgili yol gösterme ve rehberlik yapma anlamında da önemli bir değerlendirme toplantısı olacaktır. Türkiye, birilerinin akıl verdiği ülkeden şimdi deneyimlerini, kazanımlarını diğer OECD ülkelerine anlatan ülke konumuna gelmiştir. Bu, gerçekten yeterince kıvanç duyulacak bir başarı hikayesidir.”