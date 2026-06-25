"Eğitimde Yılın Enleri" ödülleri sahiplerini buldu

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen yarışmaya kent genelindeki bin 634 okul başvuruda bulundu. Oluşturulan değerlendirme komisyonunun yaptığı ön elemenin ardından 24 finalist okul, hazırladıkları projelerle finalde yarıştı. Kazananlar ise salondaki izleyicilerin gerçekleştirdiği canlı oylama sonucunda belirlendi.

"Akademik başarının yanında kültürel ve sportif başarılarımızı da göstermek istiyoruz"

Programda konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, yarışmaya katılan tüm projelerin değerli olduğunu belirterek, bu çalışmaların geliştirilerek gelecekte daha geniş kitlelere ulaşacağını söyledi.

Türköz, şunları kaydetti:

"Okullarımız ve öğrencilerimiz birbirinden güzel projeler ortaya koydu. Hepsi kıymetli çalışmalar. Bu projeleri hem birbirimize hem de kamuoyuna tanıtmak amacıyla böyle bir gece düzenledik. Akademik başarımızın yanında kültürel, sportif ve sanatsal başarılarımızın da olduğunu herkese göstermek istiyoruz."

"İki yıllık çalışmanın ürünü"

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayarak, yaklaşık iki yıldır yürütülen çalışmaların bugün somut sonuçlarının görüldüğünü ifade etti.

Esen, eğitim süreçlerini daha görünür hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yaklaşık iki yıldır ilimizin ve toplumumuzun eğitimden beklentilerini analiz ederek çeşitli çalışmalar yürüttük. Bugün burada hem bu projeleri kamuoyuyla buluşturuyor hem de uygulamada öne çıkan okullarımızı ödüllendiriyoruz."

Protokolden yoğun katılım

Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilçe milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program sonunda "Kayseri Eğitimde Yılın Enleri Ödül Yarışması" kapsamında dereceye giren okullara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.