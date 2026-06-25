  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD, Hürmüz'deki son durumu duyurdu Demirtaş şafak mı sayıyor?: Az kaldı! İtalya Başbakanı Meloni'den NATO çağrısı Serdar Akinan'dan bomba iddia! ‘Özgür Özel cephesi toplu istifa ederek o partiye geçecekler’ Bugün CHP’den istifa etmişti! İsimler netleşti: 3 belediye başkanı daha yarın AK Parti’ye katılıyor Büyük kepazelik! CHP'li başkan Türk bayrağının üzerinde milleti gezdirdi Çin'de artık kimse ne dilini, ne dinini ne de kültürünü öğrenemeyecek! Zorunlu asimilasyon yasasına ‘her ülke bunu yapıyor’ savunması! Bakan Şimşek 'büyük sorunu' açıkladı Özdağ'ın Şeyh Said provokasyonu hukuk duvarına çarptı! AK Parti'li Fırat, maskesi düşenlerin acizliğini tek tek deşifre etti! Tesettürlü kadına ahlaksız saldırı
Yerel "Eğitimde Yılın Enleri" ödülleri sahiplerini buldu
Yerel

"Eğitimde Yılın Enleri" ödülleri sahiplerini buldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
"Eğitimde Yılın Enleri" ödülleri sahiplerini buldu

Kayseri'de eğitim alanında hayata geçirilen başarılı projeler ödüllendirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kayseri Eğitimde Yılın Enleri Ödül Yarışması" kapsamında 8 farklı kategoride dereceye giren okullar, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

 

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen yarışmaya kent genelindeki bin 634 okul başvuruda bulundu. Oluşturulan değerlendirme komisyonunun yaptığı ön elemenin ardından 24 finalist okul, hazırladıkları projelerle finalde yarıştı. Kazananlar ise salondaki izleyicilerin gerçekleştirdiği canlı oylama sonucunda belirlendi.

"Akademik başarının yanında kültürel ve sportif başarılarımızı da göstermek istiyoruz"

Programda konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, yarışmaya katılan tüm projelerin değerli olduğunu belirterek, bu çalışmaların geliştirilerek gelecekte daha geniş kitlelere ulaşacağını söyledi.

Türköz, şunları kaydetti:

"Okullarımız ve öğrencilerimiz birbirinden güzel projeler ortaya koydu. Hepsi kıymetli çalışmalar. Bu projeleri hem birbirimize hem de kamuoyuna tanıtmak amacıyla böyle bir gece düzenledik. Akademik başarımızın yanında kültürel, sportif ve sanatsal başarılarımızın da olduğunu herkese göstermek istiyoruz."

"İki yıllık çalışmanın ürünü"

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayarak, yaklaşık iki yıldır yürütülen çalışmaların bugün somut sonuçlarının görüldüğünü ifade etti.

Esen, eğitim süreçlerini daha görünür hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yaklaşık iki yıldır ilimizin ve toplumumuzun eğitimden beklentilerini analiz ederek çeşitli çalışmalar yürüttük. Bugün burada hem bu projeleri kamuoyuyla buluşturuyor hem de uygulamada öne çıkan okullarımızı ödüllendiriyoruz."

Protokolden yoğun katılım

Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilçe milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program sonunda "Kayseri Eğitimde Yılın Enleri Ödül Yarışması" kapsamında dereceye giren okullara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Eğitimde yapay zeka devrimi başladı! Bakan Yusuf Tekin müjdeyi Çamlıca Camisi'nden verdi!
Eğitimde yapay zeka devrimi başladı! Bakan Yusuf Tekin müjdeyi Çamlıca Camisi'nden verdi!

Gündem

Eğitimde yapay zeka devrimi başladı! Bakan Yusuf Tekin müjdeyi Çamlıca Camisi'nden verdi!

​Adana’da eğitimci Yaşar Çıraklı için görkemli vefa
​Adana’da eğitimci Yaşar Çıraklı için görkemli vefa

Yerel

​Adana’da eğitimci Yaşar Çıraklı için görkemli vefa

Geleceğin spor eğitimcileri diplomalarını aldı! Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde mezuniyet gururu!
Geleceğin spor eğitimcileri diplomalarını aldı! Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde mezuniyet gururu!

Yerel

Geleceğin spor eğitimcileri diplomalarını aldı! Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde mezuniyet gururu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23