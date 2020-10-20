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Eğitim Eğitimde topyekûn reform sinyali
Eğitim

Eğitimde topyekûn reform sinyali

Başkan Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni’ndeki konuşmasında, “Samimi bir muhasebe ile 18 yılda her alanda tarihi eserlere ve hizmetlere imza attığımızı ama eğitimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:20:00 -
Eğitimde topyekûn reform sinyali

Eğitimde reform sinyali veren Erdoğan, şunları dile getirdi: “Batı dünyası tıptan sosyolojiye kadar pek çok alanda ilhamını bizim köklerimizden almıştır. Buna karşılık biz kendi köklerimizi dışlayarak iki asırdır kendimize yön bulmaya çalışıyoruz, buhranın içinde çırpınıyoruz. Geçmişten bugüne yaşadığımız nice acıların gerisinde, kuşaklar boyunca maruz kaldığımız bu fikri istila gerçeği vardır. Genç bir nüfusa sahibiz hamdolsun ama medeniyet tasavvurumuzu layıkıyla hayata geçiremiyoruz.

Aileden başlayacağız

Önümüzdeki dönemde önceliğimizi aileden başlayarak, eğitim öğretim hayatları boyunca evlatlarımızı hakkıyla yetiştirmek olarak değiştirmemiz şarttır. Bu değişim sıradan bir müfredat tadilatının ötesinde topyekûn bir eğitim öğretim reformunu gerektirir.”

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