Eğitimde sağlam soluk: Özel Sultan Fatih Koleji

Öğrencilerin geleceklerini en sağlıklı biçimde şekillendirmelerine yardımcı olmaktadır. Değerler eğitimi, sınava hazırlık çalışmaları, yabancı dil eğitimi, çok yönlü eğitim süreçleri, rehberlik servisi ve sosyal aktivitenin bol olduğu kulüpleri ile öğrenen, sorumluluk alabilen ve sorgulayabilen gençler yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

Özel Sultan Fatih Koleji, 2016 yılından itibaren başarıları ile kendini kanıtlamayı başardı. Liselere giriş sınavlarında tıp, hukuk, öğretmenlik, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, mimarlık, pdr, işletme, kamu yönetimi, veterinerlik, fizyoterapi ve tercümanlık gibi çeşitli bölümlerde grur tablosu oluşturmayı başaran bir eğitim sistemine sahip. Özellikle üniversite öğrenci yerleştirmelerinde %91 gibi büyük oranda sağladığı başarılar mevcuttur. Boğaziçi Üniversitesi , Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Uludağ, Marmara, Medipol ve diğer üniversitelere yerleştirdiği öğrenciler bulunmaktadır.

Eğitim sektöründe bireysel farklılıkları gözetip öncü bir kurum olarak geleceğin dünyasında lider olacak, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek seçkin ve yetkin bireyler yetiştirmeyi kendisine vizyon edindi. Esasen öğrenmeyi öğretmek anlayışı ile çıktığı bu yolculukta, modern kampüsleri ve fark oluşturacak insan kaynağıyla; geleceğin liderlerini yetiştiren bir kurum olmayı da kendilerine misyon kıldı.

Neden Özel Sultan Fatih Koleji?

Özel Sultan Fatih Koleji, sektörde elde ettiği tecrübeleri özümseyip kişiye değer katan, sürekli gelişimi destekleyip yenilikçi uygulamalar ile gelecek için yol gösteren bir kurum. Kendisine, ailesine ve çevresine karşı duyarlı, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, günümüz dünyasına ayak uydurup bilimsel düşünce yeteneği bulunan bireyler yetiştirmekte. İnsani değerler ile bireysel farklılıklara önem veren bir eğitim-öğretim hayatı için sağlayacağı çalışma ortamları gelerek siz de Özel Fatih Koleji ailesine katılabilirsiniz.