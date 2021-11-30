Eğitimde öze dönmenin zamanı geldi de geçiyor

7 yıl gibi uzun bir aranın ardından 1-3 Aralık tarihinde toplanacak 20’nci Milli Eğitim Şûrası’nda alınacak tavsiye niteliğindeki kararlar, inançlı bir gençliğin yetişmesinde kritik önem arz ediyor. Aralarında Birgün ve Cumhuriyet’in de olduğu seküler kesimin gazeteleri evrimci ve materyalist felsefeyle hazırlanan ve genç dimağları zehirleyen müfredatların korunması için laiklik sopasını sallarken, Akit’e konuşan eğitimciler, nesillerimizin nihilizm bataklığında kaybolmasını engellemek için şûrada milli ve manevi değerlerimizi önceleyen kararlar alınmasını istiyor...

Ahlaklı nesiller için

Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Yüksel Özdemir, şunları dile getirdi: “Milli eğitimde öğrencilere verilecek en önemli olgu ahlak ve maneviyat. Ahlakı olmayanın ilimi de olmaz. İlim yapsa da topluma faydası olmaz. Ahlaksız bir toplumda yetişen nesiller de ahlaksız olur. Dolayısıyla ahlaklı ve kültürlü bir Türk gençliği kavrayışı içerisinde iyi öğrenciler yetiştirmek için eğitimde ahlak ve maneviyat temelli köklü değişiklikler yapılması lazım.”

Evrimci anlayış zehirliyor

“Allah” ve “din” kavramlarından arındırılmış evrimci anlayışın çocukları zehirlediğini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti: “Çocuklarımıza evrimi dikte etmek, tabiatın kendi kendine oluştuğu mantığıyla ortaya çıkmak hem o çocukları zehirlemek demektir hem de o çocukların bulunduğu kültürü dejenere etmek anlamını taşır. Bu çok büyük bir tehlikedir. Eğitim sistemleri bütün insanlara hitap edecek, tabiatı kadim yasalarıyla yorumlayan, tabiattaki bir yaratıcının varlığını anlayan ve mükemmel donanımlara sahip beyinler yetiştirmelidir. Maalesef geçmişte yapılan birtakım yanlışlar ülkemizdeki o pırlanta, zeki, gerçekten ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı farklı yerlere itmiştir.”

Öze dönmenin zamanı

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yahya Özdemir de, şunları söyledi: “Mevcut eğitim modeliyle gelinen nokta ortada. Ateizm, deizm aldı başını gidiyor. Bu yüzden yerli ve milli bir müfredata yönelmemiz lazım. Maneviyat temelli bir eğitim odağı oluşturulması hem gençlerimiz hem de ülkemiz açısından faydalı olur diye düşünüyorum. Öze dönme zamanı geldi de geçiyor. Teknik bilim ve maneviyat etle tırnak gibidir. Eğitim aynı zamanda hem hasbi hem de teknik olmalıdır. Uygulamalı derslere ağırlık verilirken, çocuklarımızın ahlaklı nesiller olarak yetiştirilmesi için müfredatların da manevi yönden de zenginleştirilmesi gerektiği kanısındayım.”