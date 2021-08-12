Eğitimde köklü ve güçlü bir marka: Balıkesir Üniversitesi

Kökleri 1910 yılında kurulan Karesi Darulmuallimin’e uzanan ve resmi kuruluşu 1992’de gerçekleşen Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Türkiye’nin öncü üniversiteleri arasında yer alıyor. Uluslararası düzeyde faaliyet yürüten BAÜN, birçok farklı akademik alanda kendini kanıtlamış durumda.

Çağdaş, yenilikçi

Köklü geçmişe sahip ve yeni kurulan eğitim kurumlarını bünyesinde barındıran üniversite; çağdaş, yenilikçi, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim hizmeti sunan; örnek bir eğitim kurumu olarak Balıkesir’e ve ülkeye değer katmaya devam ediyor.

Durmadan, yorulmadan çalışıyoruz

13 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ile 27 araştırma ve uygulama merkezi bulunan BAÜN’de Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; üniversitenin temel önceliklerinin; nitelikli eğitim-öğretim hizmetleri sunma, bilim üretme ve şehirle bütünleşme olduğunu vurgularken, “Üniversitemizi belirlediğimiz hedeflere ulaştırmak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz” dedi. Rektör Prof. Dr. İlter KUŞ; “1910 yılından gelen tarihi kökleriyle Balıkesir Üniversitesi, bölgesinde ve ülkemizde yükseköğrenim yaşamının öncü ve marka kurumlarından birisi konumundadır. Üniversitemiz, faaliyet gösterdiği her alanda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif kapasiteye sahip, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmektedir. Milli ve yerli duruşunu her platformda gösteren üniversitemizde öğrencilerimizin, mesleki bilgi ve becerileri kazanmalarının yanında ülkemize ve tüm insanlığa faydalı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ahlaklı, bilgili, çalışkan ve üretken bireyler olmaları için de özen göstermekteyiz” şeklinde konuştu.

Kütüphane hizmete giriyor

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, son dönemde üniversite bünyesinde çok sayıda yeniliğin hayata geçirildiğine dikkat çekerken; “Kongre ve Kültür Merkezimiz ile yeni Merkez Kütüphanemiz bu yıl hizmete giriyor. Mevcut yurtlarımıza ek olarak 3 bin kişilik yeni KYK yurt inşaatımız hızla devam ediyor. 24 saat yaşayan kampüs hedefimize hızla yaklaşıyoruz. Öğrencilerine değer veren üniversite ilkesiyle, öğrencilerimizle sürekli olarak gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda bize ilettikleri tüm görüş ve önerilerini dikkatle değerlendiriyoruz. Akademik ve fiziki imkanlarımız geliştikçe yeni fakülte, bölüm, program ve anabilim dalları açmaya devam ediyoruz. Yeni kurulan Hukuk Fakültemize bu yıl ilk öğrencilerimizi kabul edeceğiz. Yerli ve Milli Duruşunu her platformda gösteren; Bilim Üreten, Teoriyi Pratiğe Dönüştüren Üniversitemiz, Balıkesir’in ve ülkemizin en prestijli eğitim markalarından birisi olarak her alanda değer üretimini sürdürecek, nitelikli ve donanımlı gençler yetiştirmeye devam edecektir. Bu yıl da gelecek hedeflerini bizlere paylaşarak bu hedeflerine bizlerle ulaşmak isteyen tüm üniversite öğrencisi adaylarını Balıkesir Üniversitesine davet ediyoruz” dedi.