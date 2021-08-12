Eğitimde imaj önceliği

Üniversite adaylarının geleceğini şekillendirecek tercih maratonu devam ediyor. Araştırma şirketi Areda Survey, zorlu maratonda dikkate alınan faktörleri inceledi.

Sonuçlar çarpıcı

Şirket, ‘Hayalimdeki Üniversite Araştırması’na imza attı. Bin 100 deneğin katıldığı araştırmaya göre gençlerin yüzde 77.4’ü üniversitelerin imajlarına önem veriyor. Yüzde 79.7’si ise çevreci ve yeşil bir kampüste eğitim almak istiyor. “Sizler için üniversite öncelikle hangisini ifade eder” sorusuna katılımcıların yüzde 57.1’i “Eğitim”, yüzde 28.1’i “İş imkânı”, yüzde 11.3’ü “Özgürlük”, yüzde 2.5’i “Yurt”, yüzde 0.9’u “Kampüs” yanıtını veriyor.

İhtisaslaşan okulları destekliyoruz

“Her üniversitenin bir alanda uzmanlaşmasını destekliyor musunuz” sorusunu ise katılımcıların yüzde 31.6’sı “Kesinlikle katılıyorum”, yüzde 35.6’sı ise Katılıyorum” şeklinde cevaplıyor. “Ne katılıyorum ne katılmıyorum” diyenlerin oranı yüzde 8.2, “Kesinlikle katılmıyorum” diyenlerin kullananların oranı yüzde 15.7.

Her şehirde olmalı mı?

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 24.9’u üniversitelerde her bölümün açılmasını kesinlikle destekliyor. Bu önermeye katılanların oranı yüzde 28.7, katılmayanların oranı yüzde 10, kesinlikle katılmayanların oranı yüzde 25. Kararsızların oranı ise yüzde 11.4.

Kampüste yüz yüze eğitim

Üniversiteyi birinci öğretim olarak okumak isteyenlerin oranı yüzde 86.9. Yüz yüze eğitim almayı dileyenlerin oranı 82.9. Araştırmaya katılanların yüzde 72.6’sı da üniversitelerin sosyo- kültürel faaliyetlerinin önemli olduğuna işaret ederek, kampüs hayatının gerekliliğine inanıyor.

Hoca ve akademik başarı önemli

Gelinen aşamada okul tercihlerinde ‘öğretim elemanı’ faktörüne önemli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 69.2. Ayrıca katılımcıların yüzde 79.9’u üniversitenin ulusal ve uluslararası akademik başarısının önemine değiniyor.

Kent ve ulaşım faktörü

Araştırmada görüşlerine yer verilen gençlerin yüzde 62.1’i için üniversitenin bulunduğu kent mühi, yüzde 73.6’sı için ise ulaşım olanakları önemli. Her ilde üniversite olmasını destekleyen katılımcıların oranı ise yüzde 65.5.