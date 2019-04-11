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Seçim 2019 Sayfası

Eğitimciler, Başkan Gürbüz’ü ziyaret etti

Foça’da görev yapan eğitimciler, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda seçilen Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ü ziyaret etti.

11 Nisan 2019 Perşembe 18:39
Eğitimciler, Başkan Gürbüz’ü ziyaret etti

Foça’da görev yapan eğitimciler, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda seçilen Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ü ziyaret etti.


Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri ve öğretmenler, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’e tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Eğitimciler, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Foça Belediye Başkanlığı’na seçilen Fatih Gürbüz’ü tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaretleri için misafirlerine teşekkür eden Başkan Fatih Gürbüz, ‘‘Foça Belediyesi her zaman, gelecek nesillerimizin mimarı, kıymetli öğretmenlerimizin yanında olacaktır’’dedi.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 18:39
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