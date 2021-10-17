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Yerel “Eğitim yatırımlarına örnek gösterilecek bir projeyi ilçemize kazandırdık
Yerel

“Eğitim yatırımlarına örnek gösterilecek bir projeyi ilçemize kazandırdık

Kiltepe mahallesinde yapımı tamamlanan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,kültürel ve sosyal belediyecilik hizmetlerindeki yakaladıkları başarı seviyesini güçlü ve modern projelerle taçlandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 16:25:00 -
“Eğitim yatırımlarına örnek gösterilecek bir projeyi ilçemize kazandırdık

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ile birlikte Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezine giderek, vatandaşlara ulaştırılacak hizmetlerin verileceği mekanları inceledi.

Kiltepe mahallesinde atıl vaziyetteki dört katlı binanın devri alındıktan sonra Fırat Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme (SOGEP) programı kapsamında baştan aşağıya yeniden dizayn ederek Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi adı altında hizmete sunduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, modern ve nezih alanlara sahip yeni bir kültürel yatırımlarla Yeşilyurt’un geleceğine güzel bir eser daha emanet ettiklerini söyledi.

Eğitim ve kültürel hizmetleri modern ortamlara taşıyarak vatandaşların temiz ve güzel şartlarda bu hizmetlere kavuşmasını sağladıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, dört kat üzerinden hizmet verecek olan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde; bayanlara yönelik kuaförlük, aşçı yardımcılığı, modelistlik, trikotaj, tekstil ara elemanı ve farklı branşlardaki meslek edindirme kurs alanları ve 4 ile 6 yaş grubundaki çocuklara yönelik Erdem Okulunun yanı sıra robotik kodlama, dron, akıl oyunları ve yazılım çalışmalarının yapılacağı mekanların tamamlandığını söyledi.

Eğitim yatırımlarına örnek gösterilecek bir projeyi daha Yeşilyurt’lularla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 7’den 70’e tüm vatandaşlara yönelik düzenlenecek kültürel, sosyal ve sportif kurslar ile eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapacak olan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkeziyle birlikte Kiltepe ve çevre mahallelerin daha cazip ve tercih edilecek bir kimliğe kavuşacağını da sözlerine ekledi.

Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş’ta, bölgeye yapılan kültür ve sanat merkezleri, park çalışmaları, temizlik ve çevre düzenleme hizmetlerinin yanı sıra alt ve üst yapı yatırımlarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

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