Eğitim temalı 10. Uluslararası Kısa Film Yarışmasının başvuruları başladı

Eğitimin birey ve toplum üzerindeki etkisini ve eğitim süreçlerinin emeğini sinema sanatıyla anlatmayı amaçlayan yarışmaya katılmak isteyenler, 14 Aralık 2026’ya kadar www.ebskisafilm.org ve www.ebsshortfilm.org adresleri üzerinden başvuru yapabilecek.

Eğitimin ve eğitimcinin değerini sinema sanatıyla anlatmak hedefiyle geleneksel hale getirdiğimiz yarışmaya bugüne kadar Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda yönetmen, özgün eğitim hikayeleriyle katıldı.

Her yıl artan başvuru sayısıyla dikkati çeken yarışma, eğitim odaklı kısa filmler alanında uluslararası düzeyde önemli bir kültür-sanat mecrası haline geldi.

Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen yarışma; eğitimin insan hayatındaki etkisini, öğretmenin fedakarlığını, eğitimin ortak hikayesini beyaz perdeye taşımak isteyen yönetmenleri yeniden bir araya getirecek.

Yarışma, eğitimi sanatla buluşturuyor, sanata emek verenleri eğitim odaklı eserler üretmeye teşvik ediyor. Eğitim ve emek ilişkisine dair çarpıcı hikayelerin sinemanın diliyle anlatılmasını ve genç yönetmenlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış amatör ve profesyonel katılımcılar başvuru yapabilecek.

Ödüller

Yarışmada birincilik ödülü 150 bin TL, ikincilik ödülü 125 bin TL, üçüncülük ödülü 100 bin TL, Mehmet Akif İnan Özel Ödülü 80 bin TL, Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü ise 60 bin TL olarak belirlendi.

Bu yıl ilk kez verilecek Seyirci Özel Ödülü’nün sahibi de 50 bin TL ödül almaya hak kazanacak.

Başvuru

Yarışmaya katılmak isteyenler, eserlerini 14 Aralık 2026’ya kadar www.ebskisafilm.org ve www.ebsshortfilm.org adresleri üzerinden gönderebilecek.

Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitimin hikayesini sinemanın diliyle anlatmak isteyen yönetmenleri, öğrencileri, öğretmenleri, Eğitim Temalı 10. Uluslararası Kısa Film Yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz.