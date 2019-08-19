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Eğitim fakültesinde akredistasyon çalışmaları devam ediyor

Trakya Üniversitesinde Fizik bölümünü ile başlayan akreditasyon rüzgârı Eğitim Fakültesinin 6 ana bilim dalında devam ediyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:30
Eğitim fakültesinde akredistasyon çalışmaları devam ediyor

Trakya Üniversitesinde Fizik bölümünü ile başlayan akreditasyon rüzgârı Eğitim Fakültesinin 6 ana bilim dalında devam ediyor.


Eğitim Fakültesi, tüm hazırlıklarını tamamlayarak Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine (EPDAD) akredite olmak için müracaat etti.


Alman Dili Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Matematik Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği lisans programları adına yapılan başvuruların EPDAD tarafından kabul edilmesiyle başlayan süreçte Dekan Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Musa ULUDAĞ başkanlığında ilgili bölümlerin akademik personellerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenerek Öz Değerlendirme Raporları hakkında görüşüldü. Toplantıda Eğitim Fakültesinin EPDAD tarafından organize edilen Öz Değerlendirme Raporları Eğitim Çalıştayı’nda temsil edilerek süreç hakkında eğitim alması kararlaştırıldı.


Çalıştay sonrası düzenlenen toplantıda Eğitim Fakültesini temsilen katılan çalıştaya katılan Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Musa Uludağ, Prof. Dr. Hikmet Asutay, Doç. Dr. Emre Güvendir, Doç. Dr. Zülfiye Gül Ercan, Doç. Dr. İbrahim Coşkun, Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye Durmaz, Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Osmanoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Eren Halil Özberk; edindikleri bilgileri aktardı ve öğretim elemanları arasında süreç için görev dağılımı yapıldı.


Öz Değerlendirme Raporları ve başvuru evraklarını 26 Temmuz 2019 tarihinde EPDAD’a ulaştıran Eğitim Fakültesi, ön değerlendirme sonucunu beklemekte.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:30
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