Eğitim döneminin ilk gününde Hong Konglu öğrenciler sokaklarda

Hong Kong’da binlerce öğrenci dersleri boykot ederek eğitim döneminin ilk gününde sokaklara döküldü.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterileri 13. haftasında da devam ediyor. Binlerce öğrenci eğitim-öğretim döneminin ilk gününde dersleri boykot edip sokaklara döküldü. Binlerce Sha Tin’deki Çin Üniversitesi kampüsünde toplanırken lise öğrencileri el ele tutuşup insan zinciri oluşturarak hükümeti protesto etti. Ayrıca öğrencilerin de aralarında bulunduğu siyah kıyafetli ve maskeli binlerce gösterici Admiralty bölgesindeki Tamar Park’tave Edinburgh Meydanı’nda toplanarak hükümet karşıtı sloganlar attı. Protestoya katılan bir öğrenci yaptığı açıklamada, “Buraya başkalarına, yaz tatilinin bitmesine rağmen normal hayatımıza geri dönmediğimizi, Hong Kong için savaşmaya devam etmemiz gerektiğini söylemek için geldim” dedi.

Hong Kong Eğitim Sekreteri Kevin Yeung öğrencilerin gösterilerine ilişkin yaptığı açıklamada, okulların siyasi taleplerin dile getirileceği ya da hükümete baskı uygulama yeri olmadığını belirterek, “Okulları, öğrencilerin eğitim görmesi için sakin, huzurlu ve düzenli yerler olarak tutmak istiyoruz” dedi.