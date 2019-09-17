Eğitim camiasında daha da güçleniyor

Eğitim dünyasında adından söz ettirmeye başlayan Cemre Koleji’nin yöneticileri, başarılı geçen dönemlerin ardından yeni eğitim ve öğretim yılına daha azimli bir heyecanla başladı. İstanbul’da Çamlıca, Halkalı ve Güneşli’deki yerleşkelerinde manevi eğitimi de baştacı ederek çocukları hayata hazırlayan okullarda diğerlerinde farklı uygulamalarıyla ailelerden takdir topluyor.

Çocukların ruh sağlığına önem veren ve pedagojik bir eğitim anlayışıyla hizmet veren eğitim kurumuna velilerin teveccühü de artıyor. Kurumun yöneticileri ise velilere verdikleri mesajda çocukların maddi ve manevi eğitiminin ne denli önemli olduğunu vurguluyor. Herkesin bir pay alması gereken ve verdiği eğitimlerle dikkat çekmeye başlayan Cemre Koleji yönetiminin Yeni Akit okurlarıyla paylaştığı mesaj ise şöyle: Çocuklara ve gençlere manevi eğitim verirken dillerinden anlamak gerekiyor. Yanlış veya eksik yöntemler çocukları bizim arzu ettiğimiz istikametten uzaklaştırabiliyor. Bu ise aileleri ‘Bu çocuk için maddi manevi her şeyi yaptım. Sonuç neden böyle oldu?’ girdabının içine itebiliyor. Çocukların ve gençlerin ruh dünyasına inebilmenin, bunu yaparken de onları bencil birer bireye dönüştürmemenin önem kazandığı günümüz koşullarında bu kutsal görevi omuzlayan kurumlardan biri de Cemre Okulları. Okul, eğitim sürecinde yol alırken kolaycılığa kaçmıyor. Bütün yılı gün gün, hafta hafta ele alıyor. Mesela Kur’an-ı Kerim eğitimiyle ve yıl boyunca yapılacak ezber miktarıyla ilgili yeşil cüzü kendisi oluşturuyor. Anaokulu ve ilkokul seviyesinde çocukları Kur’an-ı Kerim okumaları yönünde teşvik etmek için neşeli törenler düzenliyor. Allah’ın kelamının yer aldığı yüce kitabımıza geçen çocuklar şenlik havasında tebrik ediliyor.

İşte Cemre’deki kazanımlar

-Yenilik: En yeni bilgiler en yeni yöntemlerle sunuluyor.

-Aktif eğitim: Bilgi verilirken çocukların merak ve heyecan duyguları diri tutuluyor.

-Değerler eğitimi: Bilgiyi irfana dönüştürecek milli ve manevi eğitim veriliyor.

-Eğitim Koçluğu: Çocukları kapasitelerinin yanı sıra mizaçları ve kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirme yapılıyor.

-Yabancı dil: İngilizce öğretiminde daima en yeni metotlar kullanılıyor.

-Yaşam becerileri: Okul içi ve dışında düzenlenen sosyal faaliyetlerde çocukların görev bilinci aşılanıp, sorumluluk edinmeleri sağlanıyor.

-Bireysel gelişim: Çocukların özsaygısını geliştirecek sanatsal faaliyetlere odaklanılıyor.

-Saygınlık ve güven: Çocukların duygu ve düşünce dünyasını anlayarak, onları en doğru yerde hissettiren eğitim tekniği ön planda tutuluyor.

Çift kanatla yükselmeye devam

Akademik eğitimle birlikte hafızlık eğitimi veren, genç nesilleri çift kanatla yükselten Cemre Okulları ilk hafızlık icazet törenini gerçekleştirdi.

Bünyamin Topçuoğlu ve Furkan Çınar hocaların Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle başlayan programda konuşan Cemre Okulları Kurucu Müdürü Bayram Nur Akay, kurumun vizyon ve misyonunu anlatarak, “Cemre Okulları olarak eğitim hayatımıza başladığımızda önümüze imanı, itikadı sağlam, İslami eğitimi kuvvetli, milli ve manevi değerlerine bağlı, akademik eğitimde başarılı bireyler yetiştirme hedefini koymuştuk” dedi. “Bugün 4 kampüste 1000’in üzerinde öğrencimiz ve güçlü eğitim kadromuzla yolumuza devam etmekteyiz” diyen Akay, “Bugün mezun olan 8 kız öğrencimiz ile okullarımızda eğitimine devam eden 100’e yakın talebemiz hem bize hem de eğitim camiamıza, okul ortamı ve sosyal ortamdan kopmadan, aileden ayrılmadan hafızlığın tamamlanabileceğini göstermiştir” ifadelerini kullandı.