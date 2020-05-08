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Aktüel

Eğitim camiası kan bağışında bulundu

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci, öğretmen ve veliler kan bağışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:08:33 -
Eğitim camiası kan bağışında bulundu

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci, öğretmen ve veliler kan bağışında bulundu.


Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, korona virüs salgını dolayısıyla kan stoklarının azaldığını ve vatandaşlara kan bağışı yapmaları çağrısının ardından toplumun çeşitli kesimleri kan bağışında bulunuyor.


Covid-19 salgını ve Ramazan Ayı nedeniyle kan bağışında ciddi azalma olmasının ardından Kızılay’ın "sensiz olmaz" çağrısı üzerine Demokrasi Parkı’nda kan bağışında bulunuldu.


Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, ÖNDER ve Kızılay’ın ortaklaşa yürüttüğü kan bağışı kampanyasına Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi destek verdi.


Okul Müdürü Gaffari İzci başta olmak üzere, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve daha önce mezun olan kişiler kan bağışında bulundu.


Gaffari İzci, okul olarak 51 ünite kan bağışında bulunduklarını belirterek, “Kan ihtiyacı olanlara kan olduk, can olduk, yakınlarına umut olduk” dedi.

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