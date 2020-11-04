Eğitim bütçesi TBMM'de! Bakan Selçuk: MEB yatırım bütçesini yüzde 94 artırıyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, “Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütebilmek için eğitim bütçesinin 211 milyar 993 milyon 156 bin lira olarak belirlendiğini bildirdi. Selçuk, “İlköğretim öğrencilerinin ücretsiz ders kitabı giderleri, taşımalı ilköğretim/ortaöğretim uygulaması kapsamında öğle yemeği giderleri ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin taşıma giderleri için toplam 2 milyar 957 milyon lira kaynak da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılanacaktır” dedi.



Selçuk, “Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlar için Milli Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesini, 5,8 milyar liradan yüzde 94 artırarak 11,3 milyar liraya çıkartıyoruz” dedi.



“Saraç: Yabancı öğrenci sayısı 200 bini aştı”



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bütçelerinin ele alındığı toplantıda, sunum yaptı. YÖK 100/2000 Doktora Projesi’ne ilişkin bilgiler veren Saraç, “Şu an sistemde 5 bin dolayında Türkiye’nin öncelikli alanlarında doktora yapan bilim insanımız var. Geleceğin bilim hayatını bunlar belirleyecek diye düşünüyoruz” dedi. YÖK Başkanı Saraç, “Türkiye’de 48 bin olan yabancı uyruklu öğrenci sayımız 200 bini aştı. Bu artış oranı, Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde son 3 yılda görülmedi” bilgisini verdi.