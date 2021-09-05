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Eğitim Eğitim-Bir-Sen'den 'zorunlu PCR testi' tepkisi: İnsanları...
Eğitim

Eğitim-Bir-Sen'den 'zorunlu PCR testi' tepkisi: İnsanları...

Eğitim-Bir-Sen Erzincan Şubesi’nin İl Divan Kurulu Toplantısında konuşma yapan Erzincan Şube Başkanı Nebi Gül, “Öğretmenlere zorunlu PCR testi yapılmasını doğru bulmuyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 16:53:00 - 2021-09-05 17:07:12
Eğitim-Bir-Sen'den 'zorunlu PCR testi' tepkisi: İnsanları...

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Erzincan Şubesi’nin İl Divan Kurulu Toplantısı, Erzincan’da bir otelde gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Erzincan Şube Başkanı Nebi Gül “Öğretmenlere zorunlu PCR testi yapılmasını doğru bulmuyorum” dedi.

"Allah’tan imza atmadık"

Eğitim-Bir-Sen Erzincan Şube Başkanı Nebi Gül, açılış konuşmasına toplu sözleşme hakkında görüşlerini dile getirerek başladı. Gül,“Salgın dolayısıyla 2 yıldır bir araya bu şekilde gelememiştik. Malum bir toplu sözleşme süreci yaşadık. Bu süreçte bir önceki sözleşmeye imza atmadık. Allah’tan imza atmadık. İmza atmadığımız halde sahada dayak yedik, sanki imza atmışız gibi değerlendirildi. İmza atmamanın aslında bize neye mal olduğunuz biz gördük. Elbette ki verilen o yüzdelik zamma imza atamazdık ama arkadaşlar memur toplu sözleşmesi işçilerden farklıdır. Memurlarda, siz toplu sözleşmeye imza atmadığınızda hizmet kolları boyutuyla aldığınız kazanımlarda imza altına alınmıyor. Toplu sözleşmelerin şöyle bir özelliği var; Biz aslında toplu sözleşmeleri 2 yıllığına imzalıyoruz. Yani aldığınız bütün kazanımlar, 2 yıllığına geçerli.” dedi.

"Aşı olmayanları daraltmanın bir âlemi yok"

Aşı olmayan öğretmenlere yapılacak olan PCR testi zorunluğunu kabul etmediğini dile getiren Gül, “Şimdi okullar açılacak. Diyorlar ki okulları her şeye hazırlayın ama ortada hizmetli yok. Yani pazartesi okulları hazır etmek için okul idarecilerimiz canı gönülden çalışıyorlar, belki çoğu okulda hizmetli yok ve o şekilde çalışıyorlar. Bunu düzeltmek yerine, okullara bütçe vermek yerine, pazartesi gelenlerin PCR testi var mı yok mu onu konuşacağız. Evet, bugün pandemi ile mücadelede aşı önemli ama aşı olmayanları da daraltmanın bir âlemi yok. Çünkü birileri ikna olmamış. Diyorlar ki aşı acaba ben de üç gün sonra nasıl bir şey bırakacak. Öyle bir endişesi varsa bunu zorla yapmanın, yaptırmanın da bir anlamı yoktur. Dolayısıyla PCR testi, kabul edilir bir durum değildir.” diye konuştu.

"Zaman ayırıyoruz, sabrediyoruz, metanet gösteriyoruz"

Eğitim-Bir-Sen Erzincan Şube Başkanı Nebi Gül’ün ardından söz alan Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa ise sendikacılığın önemine değinerek, “Sendikacılık, bu dünyadaki belki de en zor işlerden birisi. Bizim gibi hayatı iki boyutuyla gören, asla maddiyata indirgemeyen, manevi değerlerine önem veren kurum ve kuruluşlar ve teşkilatlar için hem bu dünyamızı imar etmenin hem de ahiretimizi mamur etmenin en önemli araçlarından birisidir. Zaman ayırıyoruz, sabrediyoruz, metanet gösteriyoruz, eşimize çocuklarımıza göstermediğimiz hoşgörüyü gösteriyoruz. Hayatımızda bir kere gördüğümüz insanların dertleriyle dertleniyoruz. Zamanımızı başka insanlar için kullanıyoruz. Başkaları için yaşıyoruz. Biz sendikacılığı iki kapısı için yapıyoruz. Birincisi üyelerimiz için refah kapısı diğeri ise tüm insanlık için felah kapısı olarak görüyoruz.” dedi.

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