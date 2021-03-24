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Eğitim Eğitim-Bir-Sen’den ‘Din dersleri okul öncesi eğitime eklensin’ önerisi
Eğitim

Eğitim-Bir-Sen’den ‘Din dersleri okul öncesi eğitime eklensin’ önerisi

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Türkiye’de Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitimi” raporuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, raporda, okul öncesi eğitimle ilgili genel anlamdaki gelişmelerin incelenmesinin ardından, dünyadaki okul öncesi din ve ahlak eğitimine yönelik ülke örnekleri ve eğitim yaklaşımlarının ortaya konulduğunu, Türkiye’de okul öncesi din eğitimine yönelik olumsuz algının oluşmasıyla ilgili görüşlerin bilimsel açıdan değerlendirildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 09:07:00 - 2021-03-24 09:11:36
Eğitim-Bir-Sen’den ‘Din dersleri okul öncesi eğitime eklensin’ önerisi

 Yeni Akit  Ankara 

İslam dini ve değerleri öğretisinin eğitim konusu yapılması esastır!

Bu değerlendirmelerin ışığında, Türkiye’de okul öncesi din ve ahlak eğitimi imkanının tartışılıp yeni eğitim politikalarının geliştirilmesine dair önerilerin sunulduğunu aktaran Yalçın, bu kapsamda raporun 5 ana bölümden oluştuğunu kaydetti. Yalçın, raporun sonuç bölümünde ise Türkiye’de okul öncesi din ve ahlak eğitimi politikalarına yönelik önerilen 3 modele değinerek, şunları kaydetti: “Bu modellerin ilki ‘Din ve Ahlak Eğitimi’ modelidir. Bu modelde uzun yıllardır ilk ve ortaöğretimde uygulanan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müstakil bir ders olarak okul öncesi eğitimin bir parçası haline getirilebilir. Böylelikle uzun uygulama deneyimine sahip ve kapsamının neler olduğu hususunda tecrübe kazanılan bu ders, okul öncesi çocuğun duygusal ve bilişsel açıdan gelişimine uyarlanarak okul öncesi programa dahil edilebilir. İkincisi, ‘Çoğulcu/Tercihli Din ve Ahlak Eğitimi’ modelidir. Bu model, okul öncesi eğitim kurumlarına iki seçenek sunmaktadır. Bu seçeneğin ilki okul öncesi ahlak eğitimidir. Bu derste çocuklara dini referansı önceleyen bir ahlak eğitimi önerilmektedir. İkinci seçenek ise ‘Okul öncesi din/İslam eğitimi’ modelidir. Burada İslam dini ve değerleri öğretisinin eğitim konusu yapılması esastır.” 

Özel okullarda uygulanması önerildi!

Açıklama şöyle devam etti: “Şüphesiz soyut dini konular, okul öncesi dönemin gelişim seviyesine uyarlanarak veya daha somut konular, geliştirilen pedagojik yaklaşımlardan yararlanarak öğretim konusu yapılacaktır. Bu modele göre okul öncesi ahlak eğitimi seçeneğinin resmi okul öncesi eğitim kurumlarında ve isteyen özel okullarda uygulanması önerilmektedir. Okul öncesi İslam/din eğitimi modelinin ise Diyanet İşleri Başkanlığınca 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının okul öncesi eğitim formatına dönüşmüş şeklinde uygulanması önerilmektedir. Bu modeli, isteyen özel okullar da uygulayabilir.” Üçüncü modelin “Değerler Eğitimi” önerisi olduğunu bildiren Yalçın, bu modellere ilişkin, Türkiye’nin mevcut eğitim uygulaması ve dünyadaki benzer örneklerin göz önüne alındığı ve bunlara göre değerlendirmelerde bulunulduğunu açıkladı.

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Yorumlar

bence 3600

un peşine düşsün bu zat
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