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Eğitim Eğitim Bir-Sen'den akademisyenler için zam talebi
Eğitim

Eğitim Bir-Sen'den akademisyenler için zam talebi

Yeniakit Publisher
2023-10-01 23:02:00 -
Eğitim Bir-Sen'den akademisyenler için zam talebi

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 8 No’lu Üniversiteler Şubesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak akademisyenler için zam istedi.

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 8 No’lu Üniversiteler Şubesi, eğitim alanında yaşadıkları ekonomik zorluklara dikkat çekerek akademisyenler için zam çağrısında bulundu.

5 Ekim’deki Akademik Açılış Töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam müjdesi beklediklerini belirten Eğitim-Bir-Sen İstanbul 8 No’lu Üniversiteler Şubesi, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Çıkmak için büyük çaba harcadığımız orta gelir sarmalından kurtulabilmemiz yüksek teknolojiye dayalı ürünler üretmemizi gerektirmektedir. Bu bilgiyi üretecek olan akademisyenlerimiz ekonomik zorluklarla boğuşmakta, bilim üretmek için harcaması gereken zihinsel eforu ekonomik zorluklarla mücadele etmekte harcamaktadır.

Akademisyenler, diğer bütün meslek gruplarının ihtisaslaşmalarını sağlayan eğitimcilerdir. En nitelikli insan kaynağımızı akademiye yönlendirmemiz gerekmektedir. Ne yazık ki akademisyenlerimize verdiğimiz maaş, aldığı eğitimin ve topluma sundukları hizmetin karşılığı değildir.

Akademisyenlerin sorunlarına bir nebze çare olabilmek için Ekim-Kasım aylarında yeni bir düzenleme yapılacağına dair haberler umutlarımızı diri tutmaktadır. Bu kapsamda seyyanen ya da oransal bir katkıda bulunacak akademik zam talebimizi yeniliyor, maaş skalasındaki adaletsizliğin bir an evvel giderilmesini talep ediyoruz.
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Bugüne kadar her daim milletinin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın, yeniden beklentilerimiz doğrultusunda karar vereceğine inanıyor, desteklerini yanımızda görmek istiyoruz.

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