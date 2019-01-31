Eğitim-Bir-Sen: Prensipte doğru bir adım

Oğuzhan Gültekin Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile özel eğitim kurslarının 2019-2020 yıllarında kapatılacağı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un temel liselerin kapatılacağını açıklamasını Akit’e değerlendiren Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Latif Selvi, “Prensipte doğru bir adım, ama oluşabilecek hatalarda tramvaya sebebiyet verilmemelidir” dedi.

“Temel liselerin kaldırılması zaten planlanıyordu”

“Bu esasında yeni bir mevzu değil” diyen Selvi, “Dershanelerin kapatılmasıyla ilgili başlatılan sürecin bir devamıdır. Şu anda yapılan ilanda temel liselerin 2019’da kaldırılması zaten planlanıyordu ve bu uygulamaya özel öğretim kurumlarını da dâhil ederek harekete geçildi. Bu bir dönüşüm olarak değerlendirilmeli. Bazen televizyonlar da filan bu konuyu değişik şekilde yorumluyorlar. Bu yapılanlar doğru değildir. Bu konuda bazı hatırlatmaları da yapmamız gerekiyor. Özel öğretim kurslarında 7 bin, temel liselerde 20 bin öğretmen var. Yine temel liselerde 212 bin öğrenci var. Bu öğrencilerin hangi okullarda eğitim alacakları nasıl belirlenecek? ders müfredatları nasıl belirlenecek bu konularda çok ciddi ve titiz çalışmalar yapılmalıdır. Ülkemizde sınav baskısı henüz daha tam kaldırılmış değil. Her yıl üniversite sınavına 2 milyon öğrenci giriyor. Temel liselerde sınavlara hazırlanıyorlardı. Bunu fırsat bilenler önemli miktarda merdiven altı dershanecilik dediğimiz bir durum geliştirildi. Bu yapılan çalışmayla bunun önüne geçilmeli.

30 bin öğretmen, 212 bin öğrencinin mağdur edilmemeli. Prensipte doğru bir adım, ama oluşabilecek hatalarda tramvaya sebebiyet verilmemelidir” değerlendirmesinde bulundu.