Eğer parti kurarsa… işte Ağıralioğlu’nun alacağı oy oranı
Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni parti kuracağı yönündeki söylemleri değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Büyük Birlik Partisi kadar oy alabileceğini sanmıyorum" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kavga ettikten sonra İYİ Parti ile ipleri koparan Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni parti kuracağı bilgisi kulislerde tartışılmaya başlandı.
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde de söz konusu iddia masaya yatırıldı.
Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi;
Şimdi Yavuz Ağıralioğlu ne yapabilir? Büyük Birlik'ten 3 kişi alır, MHP'den 2 kişi alır, İYİ Parti'den 4 kişi alır ama topladığınız zaman ben, İYİ Parti'yi falan geçin, Büyük Birlik Partisi'nin aldığı oy oranı kadar oy alabilir mi, zannetmiyorum.
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