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Medya Eğer doğruysa çok ama çok yazık! Acun'un Survivor'ında korkunç ötesi fatura
Medya

Eğer doğruysa çok ama çok yazık! Acun'un Survivor'ında korkunç ötesi fatura

Afrika’nın en ücra köşelerinde binlerce kadın, çocuk açlık ve susuzlukla pençeleşirken, Batı sevici Survivor izleyicilerinin programa gönderdikleri SMS'lerle korkunç faturalar ödedikleri öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 23:58:00 - 2022-07-02 00:42:46
Eğer doğruysa çok ama çok yazık! Acun'un Survivor'ında korkunç ötesi fatura

Yurt dışından devşirdiği yarışma programları ile milli ve manevi değerleri ayaklar altına alan Acun Ilıcalı'nın Survivor programı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Ahlak dışı giyim-kuşamları ile kadınlı-erkekli bir adada yaşayan yarışmacıları izleyip, destek SMS'i atan bazı kişilerin on binlerce lirayı savurduğu öne sürüldü.

SMS atarak binlerce lira ödüyorlar

Sosyal medya fenomeni Tamer Yeşildağ, Survivor'a ilişkin iddiasında Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Survivor için yüzlerce SMS atıp 10.000 - 20.000 TL telefon faturası ödeyenler varmış.. O parayı bu zeka ile nasıl kazanabiliyorlar cidden çok merak ediyorum.

Afrika başta olmak üzere dünya genelinde birçok insan açlıkla pençeleşirken, ülkemizde "açlık edebiyatı" yapanların, Survivor yarışması için ödedikleri telefon faturalarının kabarıklığı, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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