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Egemen Bağış'ın yeni görevi hakkında flaş iddia!

Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış'ın önümüzdeki günlerde Prag Büyükelçiliği’ne atanacağı öne sürüldü.

20 Ağustos 2019 Salı 12:06
Egemen Bağış'ın yeni görevi hakkında flaş iddia!

Devlet eski Bakanı Egemen Bağış’ın yeni göreviyle ilgili olarak dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Egemen Bağış için Çekya Cumhuriyeti’nden agreman istendiği öne sürüldü.

Devlet eski Bakanı Egemen Bağış’ın Prag Büyükelçiliği’ne atanacağı ve Bağış için Çekya Cumhuriyeti’nden agreman (diplomatik onay) istendiği öğrenildi.

Fazilet Partisi'nden bir dönem milletvekili seçilen Merve Kavakçı, Malezya'da Büyükelçi olmuştu. AK Parti Eskişehir eski milletvekili Murat Mercan ise halen Tokyo'da büyükelçilik yapıyor. AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Abdülkadir Emin Önen Çin Halk Cumhuriyeti'ne Pekin Büyükelçisi olarak atandı. AK Parti Bursa eski Milletvekili Tülin Erkal Kara 2016'da Makedonya, AK Parti İzmir eski Milletvekili Zekeriya Akçam ise 2012'de Cakarta Büyükelçisi olmuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:06
  1. Şanlıurfa
  2. İzmir
  3. Eskişehir
  4. Bursa
  5. Egemen Bağış

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