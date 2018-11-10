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Egeli ihracatçıların gözü Çin’in 30 trilyon dolarlık ithalatında

Çin'in önümüzdeki 15 yıllık dönemde ithalat hedefini 30 trilyon dolara çıkarması sebebiyle Egeli ihracatçılar gözlerini bu ülkeye çevirdi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 09:54
Egeli ihracatçıların gözü Çin’in 30 trilyon dolarlık ithalatında

Önümüzdeki 15 yılda 30 trilyon dolar ithalat hedefi koyan Çin’in Şanghay şehrinde 5-10 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenen “Çin İthalat Fuarı”na katılan Ege İhracatçı Birlikleri, info stant ile Ege Bölgesi’nde üretilen gıda ve sanayi ürünlerinin tanıtımını yaptı. EİB standında İzmir Ticaret Odası ve Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği temsilcileri de hazır bulundu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Çin’in de ilk kez ithalat fuarı düzenlediğini, Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaretin Türkiye aleyhine ilerlediğini amaçlarının Çin’e karşı verdiğimiz dış ticaret açığını azaltmak olduğunu kaydetti. Girit, “Çin Devlet Başkanı Xi Jinping fuarın açılış konuşmasında önümüzdeki 15 yıllık dönemde Çin’in mal ithalatının 30 trilyon doları, hizmet ithalat rakamlarının ise 10 trilyon doları aşacağı bilgisini paylaştı. Bu yaklaşım Çin’e ihracatını arttırmak isteyen Türk ihracatçılarını heyecanlandırdı” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 09:54
  1. Çin
  2. Şanghay
  3. Çin İthalat Fuarı
  4. Ege İhracatçı Birlikleri
  5. Ege Bölgesi
  6. İzmir Ticaret Odası
  7. Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği
  8. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit
  9. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping

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