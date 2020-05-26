Ege'den gıda ürünleri ihracatını katma değerle artırma hedefi

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesindeki tarım ve gıda ihracatçıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dış satımlarını katma değerli ürünlere ağırlık vererek artırmayı hedefliyor.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, şube ile Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) iş birliğiyle Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki tarım ve gıda ihracatı yapan birliklerin başkanlarıyla online toplantı düzenlendi.

"Türkiye'de Tarım ve Gıda İhracatının Geleceği" isimli online toplantıda değerlendirmede bulunan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ana hedeflerinin tarım ve gıda sektörlerinde katma değerli üretim ve ihracatı arttırmak olduğunu söyledi.

Bu sektörlerin stratejik olduğunu vurgulayan Eskinazi, "Türkiye'nin potansiyeli doğru yönetildiği takdirde tarım ve gıda ürünlerinde ithalat rakamları gerileyebilir. Türkiye, kendi kendine yettiği gibi tarım ve gıda ürünleri ihracatında daha üst seviyelere çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep de salgın sonrasında gıda güvenliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu gözlemlediğini, bundan sonraki süreçte ithalat yerine yerli üretim yapmak mecburiyetinin algılandığını kaydetti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise Türkiye'nin 12 ay taze sebze ve meyve üretimi yapabildiğine değinerek, şunları aktardı:

"Türkiye gibi 12 ay taze meyve sebze üretimi ve servisini yapabilen ülkeler, tarım politikalarını sürdürülebilir ve başarıyla yönettiklerinde bir adım önde olacaklar. Bundan 2 yıl önce hemen hemen hiçbir Uzak Doğu ülkesine ihracatımız yokken Çin’e, Tayvan’a, Güney Kore’ye kiraz için, Tayland’a elma için ihraç izinlerini aldık. Hava kargo ağının da gelişmesi ile birlikte bu ülkelere taze meyve ihracatımızı 20 milyon dolara çıkardık. Ülkemiz için en az 200 milyon dolarlık bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Tüm bu gelişmelere bakıldığında Türkiye’nin tarım ve gıda ihracatının geleceğine olumlu bakabiliyoruz. Katma değerli ürün ihracatımızı artırarak ihracat rakamlarımızı iki katına çıkarabiliriz."