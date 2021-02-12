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Gündem Ege'deki depremler diğer fayları tetikliyor mu? Deprem uzmanı cevapladı
Gündem

Ege'deki depremler diğer fayları tetikliyor mu? Deprem uzmanı cevapladı

Bugün belirli aralıklarla İzmir'de 4, 3.8 ve 3.7 büyüklüklerinde depremler oldu. Meydana gelen son depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür yorumladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 03:45:00 -
Ege'deki depremler diğer fayları tetikliyor mu? Deprem uzmanı cevapladı

İlk olarak AFAD'ın geçtiği veriye göre İzmir açıklarında öğlen saat 11.45'te 4 büyüklüğünde bir deprem geldi. Bu depremin ardından bölgede saat 16.48 ve 22.23'te sırasıyla 3.7 ve 3.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bölgedeki yaşanan bu depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Görür açıklamasında "Arkadaşlar bir süredir Sisam Körfezinde büyüklüğü 4’e varan depremler oluyor. Demin yine oldu. Bu depremlerin bir kısmı 6,9 Sisam depreminin artçısı, bir kısmı da muhtemelen bu deprem nedeniyle buradaki diğer faylar üzerinde gelişen tetiklenmiş depremler." dedi.

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