Ege'de Yunanistan zulmü: 18'i çocuk 46 göçmen ölüme terk edildi
Muğla'nın Marmaris açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içindeki 18'i çocuk olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Aynı bölgede yürütülen operasyonda karada da 33'ü çocuk 74 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde ve Muğla kıyılarında düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarının detaylarını paylaştı.
DENİZDE VE KARADA İKİ AYRI OPERASYON
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Muğla'nın Milas ilçesi Kazıklı Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte operasyon düzenlendi. Ekipler, kara üzerinde 33'ü çocuk 74 düzensiz göçmeni yakaladı.
YUNANİSTAN CANKURTARANLARI GERİ İTTİ
Daha vahim bir olay ise Marmaris açıklarında yaşandı. Can sallarında mahsur kalan göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 can salındaki 18'i çocuk 46 düzensiz göçmeni kurtardı. Bu eylem, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri ölüme terk eden "geri itme" (push-back) uygulamalarının son örneği oldu.
Operasyonlar kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.