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Ege’de yaklaşık 2 milyon 300 bin dönüm arazi suyla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ege’de hayata geçirdiği sulama projeleriyle çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:06
Ege’de yaklaşık 2 milyon 300 bin dönüm arazi suyla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ege’de hayata geçirdiği sulama projeleriyle çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Ege’de yaklaşık 2 milyon 300 bin dönüm araziye can suyu veren DSİ, bu yaz ülke ekonomisine yaklaşık 1,9 milyar liralık katkı sağlayacak.


Haziran ayı ile birlikte Ege Bölgesi’nde üretici için sulama sezonunun açıldığını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “İzmir’de 37, Manisa’da 36, Uşak’ta ise 40 ayrı projede tarım arazileri suyla buluşturuluyor. üç ilde yaklaşık 2 milyon 300 bin dönüm araziye bu projelerle can suyu verilirken, bölge çiftçimize dolayısıyla ülke ekonomisine yaklaşık 1,9 milyar lira katkı sağlanacak” diye konuştu.



"İzmir’de toplam 918 bin 730 dönüm arazi sulanıyor"


İzmir’de sulanabilir tarım arazilerinin yüzde 72’sinin modern sulamaya açıldığını belirten Bakan Pakdemirli, “İzmir’de toplam 918 bin 730 dönüm arazi sulanıyor ve İzmirli çiftçilere 2019 yılında bu projelerin katkısı 706 milyon 142 bin lira olacak. Manisa’daki verimli arazilerin ise yüzde 81’i modern sulamaya kavuştu. Manisalı çiftçilerimize bu projeler sayesinde 2019’da 1 milyar 62 milyon 586 bin liralık katkı verilecek. Aynı şekilde Uşak’ta DSİ, verimli arazilerin yüzde 75’ini sulamaya açtı ve bu sayede Uşaklı çiftçimize bu yıl yaklaşık 125 milyon 606 bin lira katkı sağlanacak” dedi.



Su akışı saniye saniye izleniyor


“Sulama Ölçüm Tesisleri Projesi” ile Ege Bölgesinin 67 ayrı noktasındaki su akışını online olarak takip ettiklerini de kaydeden Pakdemirli, “Kurduğumuz son teknoloji ürünü sistem ile içme ve tarım suyundan, Petkim ve Kula Termik Santraline verilen sanayi suyuna kadar su akışını anlık takip ediyoruz” açıklamasını yaptı.



“Su milli servet”


Son olarak vatandaşlara suyun milli servet olduğunu hatırlatan Bakan Pakdemirli, bu yıl İzmir barajlarındaki doluluk oranlarının geçen yıla göre daha iyi olduğunu ifade etti ve ancak bunun suyun bol ve sınırsız olduğu anlamına gelmeyeceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:06
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