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Ege’de, Türkiye’nin ilk ‘Neonatal Simülasyon Laboratuvarı’ açıldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesinde, Türkiye’nin ilk Neonatal Simülasyon Laboratuvarı açıldı.

02 Haziran 2019 Pazar 12:00
Ege’de, Türkiye’nin ilk ‘Neonatal Simülasyon Laboratuvarı’ açıldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesinde, Türkiye’nin ilk Neonatal Simülasyon Laboratuvarı açıldı. Yeni doğan bebeklerde yaşanabilecek acil durumların gerçeğe en yakın şekilde canlandırılabildiği simülasyon laboratuvarı ile ilgili EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’a bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Altun Köroğlu, “Kullanıma açılan laboratuvar sayesinde üniversitemizde tıp eğitim alan gençlerimiz önemli tecrübe kazanacak” dedi.


Türkiye’nin ilk Neonatal Simülasyon Laboratuvarı, EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açıldı. EÜ’nün kendi kaynaklarıyla oluşturduğu, birçok özel maket ve gelişmiş neonatal simülatörün bulunduğu laboratuvarla tıp fakültesi öğrencileri, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencileri, neonatoloji yan dal uzmanlık öğrencileri ve uzmanları yeni doğan bebeklerde yaşanabilecek komplikasyonlara yönelik tecrübe kazanacak. Laboratuvara sağlanan neonatal simülatör, geliştirilen matematiksel yazılımla adeta gerçek bir yeni doğan bebek gibi çeşitli tıbbi senaryolarda uygulanan tedavilerle kan basıncı, bağırsak hareketleri, kalp ritmi gibi birçok yaşamsal faaliyet ile yanıtın gözlemlenebilmesini sağlayacak. Tıp fakültesi ile hastane yöneticileri ve öğretim elemanlarıyla laboratuvarın açılışını yapan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Altun Köroğlu’ndan bilgi aldı.



Bebek ölümlerini azaltacak


Laboratuvarın bebek ölümlerinin azaltılmasını sağlayacağını söyleyen Rektör Budak, “Bu laboratuvar, eğitim alan öğrencilerimiz ve yan dal yapan asistanlarımız açısından çok önemli. Üniversite olarak tıp eğitimine özel bir önem veriyoruz. Tıp Eğitimi Anabilim Dalında birçok revizyona gittik. Çocuk hastanesinde açtığımız yeni doğan bebek simülasyonu laboratuvarı, kordon kanı bankası, ultrason çekimlerindeki yeni teknolojilere yönelik alet ve ekipmanların alınması konularında, yeni teknolojileri en iyi şekilde takip eden üniversite konumundayız. Bununla övünüyoruz çünkü Türkiye’nin her yerinden talep alıyoruz. Talepleri karşılamak ve Türkiye’ye iyi ve donanımlı hekimler yetiştirmek adına çabalıyoruz. Öğrencilerimizin iyi bir eğitim süzgecinden geçmesinin önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.



En gelişmiş yazılıma sahip


Laboratuvardaki neonatal simülatörün Türkiye’deki en gelişmiş yazılıma sahip olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Köroğlu, “2014 yılından beri vermekte olduğumuz neonatal simülasyon eğitimlerimize daha profesyonel koşullarda devam edeceğiz. Aynı zamanda uluslararası geçerli sertifikasyon sağladığımız S.T.A.B.L.E. kurslarımızın da Türkiye’deki tek eğitim merkezi olarak burada sürdürüleceğini duyurmak isterim. Simülasyon eğitimi hekimlere, kritik durumlarda hatasız tıbbi uygulama yapma konusunda benzersiz bir deneyim sağlıyor. Neonatal girişimlerde de özellikle canlandırma olsun, invaziv girişimler olsun özellikle maket üzerinde yapıldığı zaman hekim ve hemşireler hasta başında daha mükemmel bir performans sergileyebiliyorlar. Bütün bunlarda kliniğe, bebek ölümlerinin azaltılması olarak yansıyor” diye konuştu. Laboratuvarda, öğrencilerin mezuniyet öncesinde eğitimlerine destek olacak çeşitli maketlerin bulunduğunu belirten Doç. Dr. Köroğlu, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencilerinin yeni doğan canlandırması ve kritik durumların yönetilmesi ile ilgili eğitimlerini daha profesyonel bir şekilde alacaklarını, ayrıca mezuniyet sonrasında hekimlerin kendilerini geliştirmeleri adına laboratuvarda yeni birçok kursun hizmete açılacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:00
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