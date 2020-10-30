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Gündem Ege'de şiddeti deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
Gündem

Ege'de şiddeti deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve İstanbul'da hissedildi. Kandilli Rsathanesi, depremin şiddetini 6.8, AFAD ise 6.5 olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:55:00 - 2020-10-30 15:25:32
Ege'de şiddeti deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da 5.8 şiddetinde hissedildi. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

AFAD ve Kandilli'den açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 6.6 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi Ege'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.

 

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