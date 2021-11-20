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Yerel Ege'de hareketli saatler
Yerel

Ege'de hareketli saatler

Ege'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 68 kaçak göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 08:09:00 -
Ege'de hareketli saatler

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.

Çeşme ilçesi açıklarında, can salı içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Can salındaki 14 göçmeni salını bulan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenleri kurtardı.

Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri mobil radar ile Dikili açıklarında bir grup göçmen olduğunu belirledi. Çalışmalar sonucu, lastik bot içerisinde bulunan 28 göçmen kıyıya çıkartıldı.

Öte yandan devriye görevini sürdüren ekipler, Dikili açıklarında başka bir grup kaçak göçmen olduğunu saptadı. Bölgeye gelen ekipler, lastik botun motorunun denize düşmesi sonucu sürüklenen 26 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplam 68 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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