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Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arasındaki bazı seferler geçici olarak durduruldu

30 Kasım 2018 Cuma 06:56
Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Alınan bilgiye göre, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan bazı arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor. 

Fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe 07.00 ve Kabatepe-Gökçeada 09.00 ile Bozcaada-Geyikli 07.45, 10.00 ve Geyikli-Bozcaada 08.00, 11.00 seferleri iptal edildi. AA'nın haberine göre; Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlatılacağını, diğer hatlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 06:56
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