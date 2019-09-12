Ege’de 3 düzensiz göçmen botu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetlerine aitİHA Bayraktar veTCG KARABİGA karakol gemisi tarafından tespit edilen3 düzensiz göçmen botunu, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalandığını açıkladı.12 Eylül 2019 Perşembe 15:28
Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetlerine aitİHA Bayraktar veTCG KARABİGA karakol gemisi tarafından tespit edilen3 düzensiz göçmen botunu, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Deniz Kuvvetlerimize ait İHA Bayraktar tarafından Azmak Koyu ve Selçuk sahilinde; TCG KARABİGA Karakol Gemisi tarafından ise Müsellim Boğazı güneyinde, 3 düzensiz göçmen botu tespit edilerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalanmaları sağlanmıştır."
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