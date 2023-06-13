Ege yapı’dan izmir’e 6 milyarlık yatırım

Gayrimenkul firması Ege Yapı, yeni yatırımlara imza atmak için düğmeye bastı.

İzmir’de 6 milyar TL yatırımla 5 projeye imza atacak firma, Ege Yapı Kekliktepe projesini satışa çıkardı.

Yatay mimari esas alındı

Yatay mimarinin esas alındığı projede lansman kampanyası uygulanıyor. 80 bin metrekare alan üzerinde konumlanan Ege Yapı Kekliktepe, tek katta 370 metrekareden 500 metrekareye varan geniş ve konforlu 73 müstakil villadan oluşuyor. 5+1, 6+1, 7+1 konut tiplerinin tamamı bin metrekareye varan alanda özel havuz ve bahçesiyle satışa sunulan projede teslimler 24 ay sonra gerçekleşecek.

Yeşilin bin bir tonuna sahip

Ege Yapı Kekliktepe’nin müstakil ev yaşantısına yeni bir bakış açısı getireceğine dikkat çeken Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “Yeşilin bin bir tonuna sahip bir vadide ama Ege’nin mavi sularına da çok yakın bir lokasyonda projeyi geliştiriyoruz. Asırlar boyunca sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış bir lokasyonda, kültürel ve sosyal hayatın tam merkezinde yükselen Kekliktepe projemiz aynı zamanda oksijen zenginliği açısından dünyanın en değerli yedi büyük hava koridorundan birinde yer alıyor” dedi.

Yeni projeler yolda

17 yıllık tecrübelerini İzmir’e taşıyacaklarını dile getiren Kabadayı, ‘’ Tüm projelerimizle amacımız bölgeye daha çok değer katmak olacak” şeklinde konuştu. “Ege’nin bizim için çok özel bir yeri var” diyen Kabadayı, şöyle devam etti: “Burada hayata geçireceğimiz konut projeleriyle muhteşem bir doğayla bütünleşen özlenen ev yaşantısına örnek olacak -çok özel- bir yaşam deneyimi vaat ediyoruz. Bu bölgede sektörün örnek projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Örneğin Yağcılar’da bir, Alsancak’ta iki proje devreye alıyoruz. 2024’te de Dikili’de projemiz olacak. Yeni projeleri Ege’nin dokusuna uygun olarak tasarlıyoruz. Adımızı taşıyan Ege’ye katma değer sağlayacak projelere imza atacağız.”

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Yaşam tarzı sunuyoruz

Ege Yapı Kekliktepe’de geri dönüşümü destekleyen uygulamalara öncelik veriliyor. Enerji verimliliğini ön planda tutan ‘A Sınıfı’ belgeli proje geliştirdiklerini aktaran İnanç Kabadayı, şu ifadeleri kullandı: “Biz insanların barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla odağımız ‘insan’. Projelerimizde yaşayan insanların kültürel ve sosyal hayatlarına ne katabileceğimizi düşünüyoruz. Projelerimizde yaşamayı arzu edenlere bir evden çok tüm yönleri hayatın içine katılmış bir yaşam şekli sunmaya çalışıyoruz. Dünyada satın alınamayan en kıymetli değerin tecrübe olduğunu biliyoruz. ‘Urla’ya gelirsen denizin, güzel ve dayanıklı bir evin, parkın, bahçen, havuzun, manzaran olur ama onun dışında sürdürülebilir bir hayatın olur’ diyoruz.”

Merkezi noktada

Ege Yapı Kekliktepe, yılın 12 ayı ve 4 mevsiminde yaşama imkânı sunacak. Urla’nın zengin doğal dokusunu taşıyan özel peyzaj alanlarıyla öne çıkacak. Havuzları, spor alanlarını, sanat atölyelerini, çocuk oyun yerlerini, tenis kortlarını bünyesinde barındıracak Ege Yapı Kekliktepe’den Urla merkeze 5 dakikada, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na, Çeşme ile Konak’a 30 dakikada gidiliyor. Proje Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ve At Çiftliği gibi bölgenin önemli spor tesislerinin yanı başında yer alıyor. Ayrıca Kalabak Limanı, Güvendik ve Klazomenai Ören ve Mesire Yeri gibi bölgenin doğal güzelliklerinin yanı sıra köklü eğitim kurumlarına yakın noktada bulunuyor.

Kabadayı: İlk gündem maddesi dönüşüm

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Kabadayı, gayrimenkul sektörünün en önemli gündem maddesinin kentsel dönüşüm olduğunu vurguladı. Kabadayı, şunları kaydetti: “Kamunun kentsel dönüşüm yapılması konusunda çok büyük gayreti var, bizler bunu yadsıyamayız. Özel sektörün de bu konuda isteği var ancak önünde engeller var. Dönüşüm süreçlerini hızlandırmak belli başlı adımlar atılmalı. Hak sahipleriyle uzlaşma süresini minimuma indirecek düzenlemeler hayata geçirilmeli. Kamu- özel sektör iş birliği güçlendirilmeli ve sağlıklı bir kentsel dönüşüm için vatandaşlara fayda ile maliyet çok iyi anlatılmalı. Uzlaşma ve ikna süreçleri geliştirilmeli. Devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesi görebilecek tarafsız davranacak sivil toplum kuruluşlarının uzlaşma ile garantörlük çalışmalarının devreye alınması süreci hızlandırılmalı. İlaveten yargı tarafında yaşanan gecikmeleri önlemek için ihtisas mahkemeleri kurulmalı.”