Ege Üniversitesi ile Azerbaycan Üniversitesi arasında çift diploma protokolü

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) ile Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU) arasında ziraat mühendisliği alanında "Uluslararası Çift Diploma Eğitim Programı" protokolünün imzalandığı bildirildi.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "iki evlet, tek millet" ülküsüyle her konuda Azerbaycan'ın yanında olduklarını, Azerbaycan'a yapılan hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Azerbaycan'la sürekli bilgi paylaşımı ve iş birliği içerisinde olduklarını aktaran Budak, şöyle devam etti:

"Ege Üniversitesi, ziraat mühendisliği eğitimi alanında Türkiye'de bir ilke daha imza attı. Türkiye’nin ikinci kurulan ziraat fakültesi olan EÜ Ziraat Fakültesi ile Azerbaycan'da tek tarım üniversitesi olarak faaliyet gösteren ADAU arasında ziraat mühendisliği alanında 'Uluslararası Çift Diploma Eğitim Programı' hazırlanıp, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanarak hayata geçirildi."

İmzalanan protokolle ilgili bilgi veren Budak, "Bu kapsamda Ege Üniversitesinin eğitim-öğretim modeli, ziraat fakültesinin müfredatı ve eğitim planları, yöntemleri ve ölçme değerlendirme uygulamaları kullanılacak. Fakülte bünyesinde görevlendirilen öğretim üyesi ve elemanları Azerbaycan'da verilecek eğitime katılacaklar. Benzer biçimde 4. yıl eğitimleri için üniversitemize Azerbaycan'dan gelecek öğrenciler de üniversitemiz bünyesindeki tüm imkanlardan yararlanabileceklerdir." ifadesini kullandı.