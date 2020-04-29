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Eğitim

Ege Üniversitesi finaller ne zaman?

Ege Üniversitesi öğrencileri final sınavların ne zaman, nasıl yapılacağını merak ediyor. Öğrenciler " Ege Üniversitesi ara sınav tarihleri" , " Ege Üniversitesi sınavları ne zaman?" , " Ege Üniversitesi ara sınavları nasıl yapılacak?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, “Ege Üniversitesi finaller ne zaman?” sorusunun cevabı.

2020-04-29 15:15:00 -
Ege Üniversitesi finaller ne zaman?

Ege Üniversitesi öğrencileri uzaktan eğitim sistemiyle sınavların nasıl ve ne zaman yapılacağını araştırıyor. Üniversite öğrencileri “ara sınavlar ne zaman?” , “Ege Üniversitesi final sınavları online mı?” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Ege Üniversitesi finaller ne zaman?

Ege Üniversitesi'nde öğrencilerin bahar dönemi notları ödev ve projelere göre verilecek. Final sınavları ise 31 Ağustos - 13 Eylül arasında yapılacak.

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