Ege Üniversitesi finaller ne zaman?
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Ege Üniversitesi finaller ne zaman?
Ege Üniversitesi'nde öğrencilerin bahar dönemi notları ödev ve projelere göre verilecek. Final sınavları ise 31 Ağustos - 13 Eylül arasında yapılacak.