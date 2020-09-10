  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ege Üniversitesi, 2020-2021 güz dönemi için uzaktan öğretim kararı aldı
Aktüel

Ege Üniversitesi, 2020-2021 güz dönemi için uzaktan öğretim kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:21:40 -
Ege Üniversitesi, 2020-2021 güz dönemi için uzaktan öğretim kararı aldı

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Senatosu, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasını kararlaştırdı.

EÜ'den yapılan yazılı açıklamada, senatonun Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Fen Bilimleri Enstitüsü Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Erasmus Mendus Plant Breeding (Bitki Islahı) Ortak Diploma Programı hariç olmak üzere eğitimin 26 Ekim'de başlamasına karar verdiği belirtildi.

2020-2021 güz yarı yılında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde tüm teorik derslerin uzaktan öğretim yoluyla, akademik birimlerin ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde Ege Üniversitesinin "Egeders" başta olmak üzere çevrimiçi eğitim-öğretim altyapısı kullanılarak yapılacağının ifade edildiği açıklamada, şunlara yer verildi:

"Buna ilaveten Yükseköğretim Kurulunun 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi'nde tanımladığı şekilde uzaktan öğretim uygulamalarında (asenkron) etkinlik ve paylaşımlardan da yararlanılmasına, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi hariç olmak üzere 2020-2021 güz döneminde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde tüm staj, laboratuvar ve uygulama derslerinin uzaktan öğretim yoluyla yapılması ancak bu yöntemle yapılması mümkün olmayan staj, laboratuvar ve uygulama derslerinin bahar döneminde yapılacak şekilde planlanmasına karar verildi."

Tıp, Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği ve Hemşirelik fakültelerinde uygulamalı eğitimlerin nasıl yapılacağının ilgili fakülte kurullarınca belirleneceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda
Gündem

Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda

Kuraklık nedeniyle İstanbul'daki barajlar son 10 yıllık sürecin en kötü ikinci dönemini yaşarken, uzmanlardan su krizi uyarısı geldi. Prof. ..
İsrail gazetesi: Türkiye bir numara olma yolunda ilerliyor
Dünya

İsrail gazetesi: Türkiye bir numara olma yolunda ilerliyor

İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü olma yolunda ilerlediğini yazdı.

İsmail Demir duyurdu: Hisar A+ geliyor
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu: Hisar A+ geliyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Hisar-A'yı Hisar A+ seri üretimine doğru başlattık" dedi.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı