Ege Teknoparklı girişimcinin geliştirdiği oyun en çok indirilen oyun oldu

Ege Üniversitesi Geliştirme Bölgesi (EGE Teknopark) bünyesinde bulunan firmanın geliştirdiği oyun, 2020 yılının ilk çeyreğinde en çok indirilen oyun unvanını elde etti.

Ege Üniversitesi (EÜ) EGE Teknopark bünyesinde, TÜBİTAK desteği ile nüvEGE Kuluçka Merkezinde 2018 yılında kurulan “Ruby Games” iki kişiyle faaliyetine başlamıştı. Aradan geçen iki yılda önemli işlere imza atan firma, şu anda EGE Teknopark’taki 200 metrekarelik ofisinde 20 kişiyle çalışmalarına devam ediyor. Firmanın geliştirdiği oyunlarda biri olan “Hunter Assassin” isimli oyun ise dünya çapında ses getirdi. “Hunter Assassin”, Andorid ve IOS platformlarında 2020 yılının ilk çeyreğinde tüm oyun türlerinde en çok indirilen oyun oldu.

“Önemli bir başarının altına imza atıldı”

EGE Teknopark bünyesindeki firmaların her geçen gün başarılı işlere imza attıklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizin yüzde 100 hisse sahibi olduğu teknoparkımızda oluşturulan Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi, meyvelerini vermeye devam ediyor. Burada destek gören pek çok firmamız çeşitli alanlarda ses getiriyor. Ruby Games firmasının geliştirdiği mobil oyun, dünya çapında en çok indirilen oyun oldu" dedi.