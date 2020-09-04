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Aktüel Ege komedisi "MandırANA" filminin çekimlerine Muğla'da başlanacak
Aktüel

Ege komedisi "MandırANA" filminin çekimlerine Muğla'da başlanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-04 17:27:33 -
Ege komedisi "MandırANA" filminin çekimlerine Muğla'da başlanacak

MUĞLA (AA) - Ege komedisi "MandırANA" filminin çekimlerine Muğla'da başlanacak.

Çekimleri Muğla ve köylerinde gerçekleştirilecek filmde Gülnihal Demir, Sinan Bengier, Volkan Baş, Mustafa Şen, Nihat Kapiz, Merve Uçar Cangöz, Yiğit Dören, Osman Bayar, Bekir Annıak, Ömer Naci Boz ve Görkem Naganlu rol alacak.

Kentte 15 Eylül'de başlayacak çekimler öncesinde oyuncular ile senaryo yazarı ve yapımcı Zafer Kaya, lokantada gazetecilerle bir araya geldi.

Kaya, yaptığı açıklamada, senaryonun büyük kısmını Ege insanının gerçek hikayesinden esinlenerek hazırladıklarını söyledi.

Senaryoyu yazarken keyif aldığını belirten Kaya, "3 Adam Medya iş birliğimizle yapılacak bu filme ciddi bir emek ve finansman sağladık. Harika bir kadroyla projemizi çekmeye başlıyoruz. Hikayenin neredeyse tamamını Muğla'da çekeceğiz." diye konuştu.

Filmin yönetmeni İlhan İnce de senaryonun çok keyifli bir Ege komedisini oluşturacağını dile getirdi.

Filmin başrol oyuncusu "MandırANA" Gülnihal Demir de çekilecek filmin şimdiye kadar Ege komedileri arasında en iddialı sinema filmi olacağını söyledi.

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