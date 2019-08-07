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Ege Et-İkbal ortaklığı raflarda yerini aldı

Kuruluşunun 100.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:00
Ege Et-İkbal ortaklığı raflarda yerini aldı

Kuruluşunun 100. yılını kutlamaya hazırlanan İkbal ile Ege Et’in ortak çalışması meyvelerini vermeye başladı. İki köklü firmanın ortaklaşa ürettikleri ürünler bugünden itibaren Ege Et mağazalarında raflarda yerini almaya başlayacak.


Vatandaşlar artık Ege Et’te kesimi yapılan Aydınlı üreticilerin etlerinden yapılan sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma gibi çeşitli et ürünlerine ulaşabilecek. Ürünlerin üretimleri ise İkbal tesislerinde yapılacak.


“Kalite başarıyı getiriyor”


Kaliteli üretim yapmanın başarıyı da beraberinde getirdiğini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Bu yola çıkarken hedefimiz Ege Et’i bir Türkiye markası yapmaktı. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımları bu vizyonla yaptık. Bugün Ege Et’i Türkiye markası yapmak için önemli adımlardan birisini daha atıyoruz. Sektörün en köklü firmalarından olan ve adını da Atatürk’ün koyduğu İkbal ile ortak üretimlerimiz raflardaki yerini almaya başlıyor. Her iki firmaya da, Aydınımıza ve Aydınlı üreticilerimize de hayırlı olsun. Üretimimizin kalitesini daima koruyarak Ege Et’i büyütmeye devam edeceğiz"diye konuştu.


Aydın dışına açılmanın ilk adımını attıklarını belirten Başkan Çerçioğlu "Başka illerden vatandaşlarımız da kendi illerinde Ege Et kalitesini görmek istediklerini söylüyordu. Şimdi artık Aydın dışına açılmanın ilk adımlarından birisini atıyoruz. Yakın zamanda tüketicilerimize başka güzel haberler vermeye devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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