Ege Denizi'nde yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı 11-13 Ekim tarihlerinde Ayvacık ve Eceabat'ta gerçekleştirilen 13 operasyonda, 274'ü Afganistan, 28'i Suriye uyruklu 302 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ve Eceabat ilçelerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 302 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığınca 11-13 Ekim tarihlerinde Ayvacık ve Eceabat'ta gerçekleştirilen 13 operasyonda, 274'ü Afganistan, 28'i Suriye uyruklu 302 düzensiz göçmen yakalanarak, haklarında işlem başlatıldı. Ekipler ayrıca bir minibüs, bot, bot motoru ve 82 can yeleği ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı Afganistan uyruklular işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Suriye uyruklu 28 kişinin ise ikamet ettikleri illere gönderilmeleri için ilgili makamlarla temasa geçildi. Ayrıca, yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö. ve yabancı uyruklu M.K, adli makamlarca tutuklandı.

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