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Gündem Ege Denizi’nde sıcak gelişme: F-16 düştü
Gündem

Ege Denizi’nde sıcak gelişme: F-16 düştü

Yeniakit Publisher
2024-03-20 16:33:00 -
Ege Denizi’nde sıcak gelişme: F-16 düştü

F-16 savaş uçağı, Ege Denizi’ndeki Arsura Adası açıklarında düştü.

 


Yunan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, Ege Denizi’nde bulunan Arsura Adası (Psathoura) açıklarında eğitim uçuşu sırasında denize düştü.

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, 337 Filo 110’uncu Avcı Kanadı’na ait F-16, Larissa’daki hava üssünden kalkarak 4 savaş uçağıyla eğitim uçuşuna katıldı.

F-16 savaş uçağı, Ege Denizi’ndeki Arsura Adası açıklarında düştü.

Uçaktan paraşütle atlayarak kurtulan pilot, arama kurtarma çalışması sonucu bulundu ve hastaneye kaldırıldı.
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