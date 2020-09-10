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Aktüel Ege Denizi'nde kurtarılan sığınmacıların geçişini organize ettiği iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
Aktüel

Ege Denizi'nde kurtarılan sığınmacıların geçişini organize ettiği iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:37:39 -
Ege Denizi'nde kurtarılan sığınmacıların geçişini organize ettiği iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - Ege Denizi'nde motoryatın su alması sonrası Sahil Güvenlik ekiplerinin yönlendirdiği kuru yük gemisiyle kurtarılan 157 sığınmacının yasa dışı geçişini organize ettiği suçlamasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'den İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan ve dün Yunanistan'ın Amorgos Adası yakınlarında kurtarılan sığınmacıların ifadesi doğrultusunda Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla Türk vatandaşı 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken 3 kişinin ise arandığı ifade edildi.

Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İzmir'den İtalya'ya gitmek isteyen sığınmacıların bindiği motoryat, dün Yunanistan'ın Amorgos Adası yakınlarında şiddetli rüzgar nedeniyle su almaya başlamış, Yunan unsurlarının yardım talebine yanıt vermemesi üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibinden yardım istenmişti. Ekiplerin yönlendirdiği kuru yük gemisiyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğunluğu Afganistan uyruklu 157 sığınmacı kurtarılarak Çeşme Limanına getirilmişti.


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