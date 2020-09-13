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Aktüel Ege Denizi'nde kurtarılan göçmenlerin geçişini organize ettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Aktüel

Ege Denizi'nde kurtarılan göçmenlerin geçişini organize ettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 12:08:16 -
Ege Denizi'nde kurtarılan göçmenlerin geçişini organize ettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - Ege Denizi'nde motoryatın su alması sonrası Sahil Güvenlik ekiplerinin yönlendirdiği kuru yük gemisiyle kurtarılan göçmenlerin yasa dışı geçiş girişimini organize ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir'den İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan ve 9 Eylül'de Yunanistan'ın Amorgos Adası yakınlarında kurtarılan yabancı uyrukluların ifadeleri üzerine Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan biri İran uyruklu 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Çeşme Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan Ş.Ş. ve Ü.K. ile İran uyruklu A.H. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Öte yandan olaya ilişkin 3 şüphelinin daha arandığı bildirildi.

- Olay

İzmir'den İtalya'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin bindiği motoryat, 9 Eylül'de, Yunanistan'ın Amorgos Adası yakınlarında şiddetli rüzgar nedeniyle su almaya başlamıştı.

Motoryattakiler, Yunan unsurlarının yardım talebine yanıt vermemesi üzerine, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibinden yardım istenmişti. Ekiplerin yönlendirdiği kuru yük gemisiyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğunluğu Afgan uyruklu 157 kişi kurtarılmış ve Çeşme Limanı'na getirilmişti.

Karaya çıkarılanların 133'ünün Afgan, 10'un İran, 8'inin Suriye, 4'nün Filistin uyruklu olduğu tespit edilmişti. Motoryattaki iki Türk'ün de aralarında bulunduğu 7 kişi organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

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