Ege Denizi'nde korkutan deprem! Türkiye'den de hissedildi
Bodrum ilçesinin karşısından bulunan Yunanistan'ın Kos Adası açıklarında 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinin karşısından bulunan Yunanistan'ın Kos Adası açıklarında bugün saat 14.05'te deprem meydana geldi.
Ege Denizi'ndeki depremin şiddeyi 5.2 olarak tespit edildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) öğlen saatlerinde meydana gelen sarsıntının merkez üssünün Bodrum'un karşısındaki Kos Adası açıklarında olduğunu açıklandı.
154 km derinlikte meydana geldi
Kos Adası'nın güneybatısına 23 kilometre mesafede meydana gelen depreim yerin 154 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.
AFAD tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise depremin merkez üssünün Bodrum Turgutreis'e 68 kilometre uzaklıkta olduğunu duyuruldu.