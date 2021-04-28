Ege Denizi’nde korkutan deprem

Ege Denizi Datça açıklarında saat 00.40'ta 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.05 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve çevre illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

Kandilli Rasathanesi verileri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre saat 00:40'da, yerin 7.1 kilometre derinliğinde Akdeniz Oniki adalar bölgesinde meydana gelen depremin şiddeti 3.5 olarak ölçüldü.

AFAD verileri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise depremin Ege Denizi Muğla - Datça açıklarında saat 00:40'da yerin 7.05 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve şiddetinin 3.5 olduğu belirtildi.