  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ege Denizinde can pazarı

İzmir’in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk karasularına ittiği 60 göçmen, yaşadığı can pazarından Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 15:22:45 -
Ege Denizinde can pazarı

İzmir’in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk karasularına ittiği 60 göçmen, yaşadığı can pazarından Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


İzmir’in Dikili açıklarında lastik botta sığınmacı olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirtilen 28 Kongo, 23 Afganistan, 5 Eritre, 2 Mali, 1 Nijerya ve 1 Somali uyruklu 60 sığınmacı kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı